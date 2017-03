Danatalisis: 20% de la población recibe las bolsas Clap

El economista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, aseguró que menos de 20% de la población recibe las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) con regularidad y señaló que alrededor de 50% de los venezolanos la han recibido al menos una vez.

En una entrevista con César Miguel Rondón, León criticó que su diseño muestra una distorsión y aun siendo eficiente sería “demoledor para la economía, un fracaso rotundo”. Este tipo de políticas no son diseñadas para abastecer a tantas personas, sino a quienes tienen menos recursos económicos.

“No es cierto que tu puedes vivir con esa bolsa y que la familia típica no tiene que hacer más nada, porque no hay todos los productos”, explicó León y agregó que el contenido de las cajas no es suficiente par que una familia se abastesca de alimento por un mes..

Por otra parte, destacó el director de Datanalisis que los CLAP no aumentarán la popularidad del presidente Nicolás Maduro, sino que sirve para “bajar la presión social”.