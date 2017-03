Denuncian que medicinas en Venezuela son inaccesibles  por altos precios

Ceballos subrayó que la administración de Maduro niega divisas a laboratorios nacionales de medicamentos y privilegia la importación, siendo “el paciente el perjudicad

La Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven) y diputados opositores denunciaron este jueves que los medicamentos que se están consiguiendo actualmente en el país -en el marco de una severa crisis de fármacos- han aparecido a precios inaccesibles que en algunos casos sobrepasan el sueldo mínimo.

El presidente de Fefarven, Freddy Ceballos, aseguró en una entrevista a la emisora privada Unión Radio que el Gobierno de Nicolás Maduro ha “permitido” que se “dolaricen” los precios de los medicamentos al “dólar negro” ilegal.

En Venezuela opera un control de cambio desde 2003 y funcionan dos tipos de canje oficiales.

El canje más bajo, de 10 bolívares por dólar, está destinado a la importación de alimentos y medicamentos, entre otros sectores básicos, mientras que el otro es regido por un sistema que fluctúa, y hoy se ubica en 699,91 bolívares por moneda estadounidense.

Ceballos dijo que los medicamentos deben ser comprados “a un dólar de 10 bolívares” y aseguró que el Gobierno ha abierto la puerta a la “dolarización” del producto al permitir que “un laboratorio portugués llamado Bluepharma, representado en el país por Doropharma” los traiga al país a precios inaccesibles.

Pocos medicamentos

El diputado opositor José Manuel Olivares, confirmó al mismo medio radial que los pocos medicamentos que se están consiguiendo en el país llegan a través de Doropharma y una caja de un fármaco para controlar la hipertensión puede llegar a costar más de 30.000 bolívares en un país en el que el sueldo mínimo es de 40.600 bolívares.

“No pudiéramos acusar a esta empresa de ningún tipo de ilícito de crimen”, dijo Olivares y agregó: “Lo que nos llama la atención poderosamente es quién está detrás de esta empresa, cuál es el capital, si se trata de algún negocio más de alguna persona del entorno del Gobierno nacional”.

Cero producción

Aseguró que “hoy en Venezuela no se produce nada” y el 99 % del material médico quirúrgico que se utiliza en el país es importado “y el dólar preferencial de 10 bolívares por dólar que está destinado para esto, vemos que, o no lo están dando, o se lo están robando porque la realidad es que no hay medicinas en el país”.

Recordó que el 8 de diciembre pasado la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, anunció desde el palacio presidencial de Miraflores que el Gobierno había acordado ampliar los planes de cooperación con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para adquirir medicamentos.

Olivares dijo que los parlamentarios opositores “confirmaron” recientemente, a través de las oficinas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Caracas y en Washington, que Venezuela “no ha hecho compras de medicina” ante este organismo bajo ningún mecanismo de pago.

“Fue un engaño más (…). Se jugó con la esperanza de nuestros pacientes con cáncer, de nuestros pacientes crónicos, de pacientes cardiópatas, de los pacientes que convulsionan todos los días porque no hay medicinas en Venezuela”, señaló.

Ceballos subrayó que la administración de Maduro niega divisas a laboratorios nacionales de medicamentos y privilegia la importación, siendo “el paciente el perjudicado. Los importa un laboratorio portugués llamado Bluepharma, representado en el país por Doropharma”, manifestó durante una entrevista ofrecida este jueves en Circuito Éxitos .

En cuanto a la deuda con el sector farmacéutico mencionó que alcanza los 5 millardos de dólares. “Ellos deben buscar una respuesta o solución. Van a dolarizar los medicamentos como ocurre con los alimentos (…) Se están muriendo pacientes por falta de medicinas”, sentenció el presidente de Fefarven.