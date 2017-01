Eduardo Fernández: Mientras haya control de precios no se va a reactivar la economía

El político mejor conocido como "El Tigre tildó de “humillante” que los ciudadanos tengan que hacer colas "tan terribles" para conseguir alimentos

El presidente del Centro de Políticas Públicas y Formación de Venezuela (Ifedec), Eduardo Fernández, aseguró que mientras el gobierno continúe con los controles de cambio y de precio no va haber una reactivación de la economía.

Durante el programa Criterios, transmitido por Globovisión, el político mejor conocido como “El Tigre” describió que un país “con tantas posibilidades y recursos” no puede ser que “la gente este desesperada por conseguir algo de alimentos para los hijos”. En ese sentido, tildó de “humillante” que los ciudadanos tengan que hacer colas “tan terribles” para conseguir alimentos.

“Si se observa a los países ‘socialistas del siglo XXI’, ninguna persona esta comiendo de la basura, porque en ellos no hay control de cambio”, apuntó.

Fernández aseguró que la economía se reactiva con inversión, bien sea pública o privada. Sin embargo, recalcó que esta no se dará porque los inversionistas privados no van a producir a perdidas. “El gobierno insiste en que hay una guerra económica pero no nos presenta quienes son los adversarios”, agregó.

“Lo que esta pasando en Venezuela es una tragedia (…) Como ciudadano observo que la población esta polarizada que de lo que hablan es de política pero no de resolver el problema que realmente afecta a los venezolanos: el hambre”, dijo Fernández.

Aseveró que el gobierno actual no está en la capacidad de resolver los problemas económicos del país, y aseguró estar convencido de que la estrategia del Gobierno, desde hace 18 años, es la confrontación.

Indicó que si el Gobierno quiere confrontación, la oposición debe llamar a la unidad. Por lo que exhortó a que se pongan de acuerdo y “hacer lo que hay que hacer”.

El también abogado destacó que la democracia en Venezuela “está enferma”, y “muy maltratada gracias a un exceso de presidencialismo, militarismo y arbitrariedad”.

Poner por encima los intereses del país

Con respecto al diálogo, Eduardo Fernández aseguró que no quiere una copia del Gobierno, sino un verdadero cambio, trayendo a colación la confrontación que existe entre el presidente de la República y la Oposición. A su juicio hay líderes que caen en la tentación de Maduro y responden con el mismo lenguaje vulgar y agresivo.

“La alternativa al diálogo es la violencia. Hay que dialogar con sinceridad, con honestidad poniendo en la mesa los intereses del país”, declaró, citas que compartía también en su cuenta de Twitter @efernandezVE.

En cuanto a las elecciones regionales, sugirió “que hubo un acuerdo tácito entre el gobierno y la oposición. La oposición se avocó a un RR que no era la prioridad”.

Por encima del problema politico está el sufrimiento de la gente.

Hay que reactivar la economía.

