Fedeagro: El Gobierno le ha dado la espalada a la producción nacional

El primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Aquiles Hopkins, señaló este martes que el Gobierno le ha dado la espalda a la producción nacional, pues las soluciones planteadas desde el gremio agroindustrial, y puntualmente por Fedeagro, no son oídas por las autoridades.

“Las soluciones que proponemos no son escuchadas y las medidas actuales no son las adecuadas. Si no atacan los problemas estructurales, no vamos a superar la crisis. Las importaciones no son la solución, sino los productos hechos en Venezuela por los venezolanos”, explicó Hopkins en entrevista televisiva en Globovisión.

Precisó que al término del ciclo norte verano Agropatria no puede con la carga de distribución de insumos, pues se convirtió en un monopolio que perjudica a los productores para la adquisición de agroquímicos y semillas.

Junto con el segundo segundo vicepresidente de Fedeagro, Celso Fantinel, Hopkins detalló los porcentajes que la mermada producción nacional cubre en la actualidad.

“En caña de azúcar producimos escasamente 25% del consumo nacional, cuando en el pasado llegamos a producir 70%. En maíz blanco apena logramos producir 400 mil toneladas, lo que representa 25%. En hortalizas, en los andes venezolanos, solo pudimos sembrar 5% de la superficie, porque no hay semillas ni agroquímicos”, puntualizó Fantinel.

Los voceros de Fedeagro precisaron que persisten los problemas en el acceso a los agroqímicos, se prolonga la escasez de repuestos y es inexistente la nueva maquinaria ayudar en la producción nacional.

Añadieron que el control de precios y las providencia restrictivas para el incremento de costos implementado por el Ejecutivo agravan la crisis de la producción nacional. “Históricamente los precios en la industria agrícola han sido para apenas garantizar la producción, pero no podemos continuar así”.