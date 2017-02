Fetraharina: No hay suficiente materia prima para satisfacer la demanda del pan

Juan Crespo insistió en que las importaciones de trigo que ha realizado el gobierno siguen siendo insuficientes para satisfacer la demanda del sector Foto: Referencial

Juan Crespo, presidente de Fetraharina aseguró este domingo que no cuentan con la suficiente materia prima para satisfacer la demanda de producción del pan en el país, “no hay producción, por ende no hay trabajo, contratos ni calidad de vida y las colas no cesarán”.

Crespo mediante una entrevista con el periodista Carlos Croes en Televen,recordó la advertencia que había realizado este sector donde aseguraron que en el primer trimestre de 2017 sería complicado.

“No hay materia prima, la gente cree que aquí se da el trigo, ahorita hay una empresa que hace experimentos pero eso lleva años, el poco que se da es en Mérida y es para panaderías artesanales”, explicó.

Asimismo, Crespo afirmó que no han sido invitados a las reuniones con el Gobierno para abordar los problemas del sector.

Finalmente, Juan Crespo insistió en que las importaciones de trigo que ha realizado el gobierno siguen siendo insuficientes para satisfacer la demanda del sector.