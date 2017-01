Gobierno autorizó crear casas de cambio en zonas fronterizas con Colombia

El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para aludir a la venta de combustible en la frontera. "La mejor gasolina, al mejor precio que puede dar el Estado, para que el pueblo de Cúcuta y el pueblo de Maicao puedan surtirse", dijo Maduro

El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes la creación de casas de cambio en los estados fronterizos Zulia y Táchira, como parte de un proceso que inició el pasado 2 de enero con la venta de combustible en moneda extranjera, específicamente en pesos colombianos, en esas zonas fronterizas con la nación neogranadina.

“He decidido autorizar la creación y el funcionamiento de casas de cambio fronterizo y autorizar la convertibilidad del peso y bolívar en territorio venezolano en casas de cambio en San Antonio del Táchira y en Paraguachón, en todo el estado Táchira bajo autorización expresa”, dijo Maduro en cadena nacional de radio y televisión, desde Miraflores en la sesión inaugural del Consejo de Economía Productiva.

Maduro aseguró que las casas de cambio tendrán ofertas justas de pesos y bolívares. La medida, según el jefe de Estado,”van a estabilizar aún más la economía” en las zonas fronterizas y adelantó que espera que junto con las gestiones con el gobierno de Colombia, ambas naciones concluyan las medidas para abrir definitivamente la frontera.

“Quienes quieran hacer sus cambios y necesiten pesos para ir a comprar a Colombia, bienvenidos a las casas de cambio que estoy creando en el marco de la zona económica de desarrollo”, dijo Maduro.

El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para aludir a la venta de combustible en la frontera. “La mejor gasolina, al mejor precio que puede dar el Estado, para que el pueblo de Cúcuta y el pueblo de Maicao puedan surtirse”, dijo Maduro.

Según Maduro, tanto en Paraguachón como en Ureña, en Táchira, ya abrieron las estaciones de servicio para la venta de combustible.

La canciller de María Ángela Holguín, anunció que su su país no abrirá el paso vehicular de la frontera con Venezuela, porque trabajan en conjunto con las autoridades de Cúcuta para no depender del combustible venezolano, cuyo contrabando generó caos en la zona de manera prolongada. Holguín aseguró que el gobierno de su país mantiene actualemnete el control de la zona, por lo que no tiene previsto abrir la frontera, a pesar de las medidas decretadas por el gobierno venezolano de vender gasolina en pesos en la frontera.

Pos su parte, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, precisó que tenían previsto abrir 28 estaciones para la venta de combustible en moneda internacional a vehículos procedentes de Brasil y Colombia, así como la instalación de 12 casas de cambio.