Habitantes de Caruao no reciben leche en polvo ni aceite en combos CLAP desde diciembre

Los habitantes de los pueblos de Oritapo, Osma y Todasana protestaron el lunes con el cierre de vías, exigiendo la entrega regular y la incorporación de alimentos esenciales en la dieta balanceada

Los habitantes de la parroquia Caruao (Vargas) desde el mes de diciembre no saben lo que es recibir leche en polvo ni aceite en las bolsas de comida o combos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que distribuyen la Gobernación de la entidad y Pdval.

De acuerdo con lo explicado por la señora Amalia Rico, habitante de la localidad, adicional a la falta de este tipo de productos de la cesta básica, la distribución de las bolsas se realiza de manera irregular, “pues se supone que deben llegar cada quince días, y a la última recibida la semana pasada, sólo le faltaron cinco días para cumplir el mes desde la penúltima entrega”.

Advierte que ante la situación los más afectados son los niños, ante la falta del lácteo, que en su lugar, incluyen productos como la avena con un precio de casi 5 mil bolívares.

“Es una burla lo que nos hacen, la gente se está muriendo, literalmente, de hambre. La comida de la bolsa no alcanza y a las bodegas ya no mandan nada, pues antes al menos hacíamos nuestras colas y resolvíamos algo, ahora los pequeños abastos están quebrados”, dice.

Refiere que la última bolsa distribuida el 11 de marzo sólo tenía dos paquetes de arroz, uno de pasta, uno de azúcar, un paquete de papel higiénico, una crema dental y dos paquetes de harina de maíz, lo cual resulta insuficiente para las familias, que en promedio integran cuatro personas y que, adicionalmente, tienen niños menores de 5 años de edad.

“A sabiendas de que estamos en una zona rural y turística, distante del eje central de la entidad, no tenemos garantía de que nuestros niños puedan recibir su alimento; mientras que el pescado ya no se come frito sino asado por la falta de aceite”, añade Rico.

Raiza Colina, también habitante de la zona, afirmó que en varias ocasiones han sido burlados por autoridades de la parroquia, al prometer la entrega puntual de los alimentos y al final, lo menos que esperan para poder recibir son 25 días. “Ya vemos la bolsa prácticamente una vez al mes. Estamos sujeto a lo que digan las autoridades y a que cada familia pueda ir a La Guaira a tratar de surtirse o vivir de los poco que pueda obtener de sus siembras y cosechas, porque ni caraotas nos ponen”, sentencia.

Ante esta situación los habitantes de los pueblos de Oritapo, Osma y Todasana protestaron el lunes con el cierre de vías, exigiendo la entrega regular y la incorporación de alimentos esenciales en la dieta balanceada. La falta de alimentos y el desabastecimiento en la parroquia Caruao, ha generado además un incremento en el robo de las cosechas, que muchas familias mantienen ya no sólo para subsistir, sino también para poder cubrir las necesidades diarias y poder llevar un plato de comida a la mesa.