Instan al gobierno a realizar ajuste cambiario para evitar hambruna

La instalación de casas de cambio en el Táchira es un "paso positivo" aunque no suficiente y requiere, ajustar el cambio para que deje de ser negocio para "las mafias" comprar con dólares a 10 bolívares y vender a 3.300 bolívares, advirtió Ángel García Banch

El presidente de Econométrica, Ángel García Banchs, considera que e el Gobierno debe legalizar el dólar innombrable, es decir, realizar un ajuste cambiario para que baje su cotización y evitar que se produzca una hambruna en el país, si se trasladan a los anaqueles productos al cambio de 3.300 bolívares.

Enfatiza que la instalación de casas de cambio en el Táchira es un “paso positivo” aunque no suficiente y requiere, a juro, ajustar el cambio para que deje de ser negocio para “las mafias” comprar con dólares a 10 bolívares y vender a 3.300 bolívares.

-¿Cómo ve la situación del país y las perspectivas de este año?

-Creo que el país ha llegado a una situación en la cual ya es imposible ignorar la ausencia de un mercado cambiario en el territorio venezolano. Desde octubre de 2012 se secuestraron las divisas bajo el argumento de que el Sitme se había quedado sin bonos, cosa que es totalmente falso, y desde entonces un grupo en el poder decidió apropiarse de las divisas a 10 bolívares para hacerse multimillonario a costa de 30 millones de personas y obligando a buscar una referencia al otro lado de la frontera que es el único sitio en el que se transa el bolívar por otra moneda en el mundo, en particular Cúcuta, donde se cambia pesos por bolívares y pesos por dólar e implícitamente se halla una tasa de cambio bolívar-dólar que termina afectando la calidad de vida de venezolanos, a través de los precios de las mercancías.

El 2017 es un año de definición, es decir, si no se produce una medida cambiaria en las próximas horas o semanas, Venezuela pasa del hambre a la hambruna, de cada 7 de 100 personas hurgando en la basura, pasaremos a situación de hambruna, con una de cada 3 personas hurgando en la basura (…) inflación de 2.000%, contracción de la economía, la canasta básica para una familia de 5 personas pasaría de 400 mil bolívares en diciembre 2016 a 1 millón 600 mil, imposible de comprar por los pobres e incluso por familias de ingresos medios. Por tanto la medida cambiaria es inexorable, inevitable. Si no una unificación, por lo menos una legalización del mercado cambiario como única forma de evitar la hambruna.

-¿Es verdad que hay una guerra económica contra la moneda nacional?

-Puede que haya una guerra económica, de una mafia contra 30 millones de personas, que se coge el dólar a 10 bolívares para hacerse multimillonaria.

La mafia del pollo

-¿Es positiva la apertura de casas de cambio en Táchira?

-Sí, es un paso positivo pero no suficiente, hay que ir al proceso de legalización del mercado cambiario en Venezuela. El Dipro (divisas protegidas) tendría que desaparecer, hoy las mafias se pueden dar el lujo de traer un pollo que cuesta 3 dólares y sobrefacturarlo a 300 dólares, porque al fin y al cabo 300 dólares por 10 bolívares son 3.000 bolívares el pollo. Alguien se está quedando con 297 dólares, la diferencia entre tres que cuesta afuera y 300 dólares que se vende en Venezuela al cambio de 10 bolívares. Ese dólar de 10 bolívares tiene que desaparecer, no basta con abrir casas de cambio en San Antonio.

-¿Cómo debe ser esa medida cambiaria?

-Tiene que subir el Dipro (divisas protegidas) a 500-700 por dólar. Dejar que el Dicom (divisas complementarias) suba y se flexibilice, y aumentar la cantidad de dólares que va a Dicom. Hoy va 80% a Dipro y 20% a Dicom, esa proporción tiene que cambiar, y se pasa a un proceso de legalización del mercado cambiario en Venezuela. Aparecen las divisas del sector privado y la cotización del dólar baja y los costos de reposición y precios de mercancía cae.

-¿Por qué?

-Con un ajuste cambiario, el Dicom podría quedar en 1.400 y con el dólar libre (legalizado) habría dólares para todo el mundo porque el primero que va a poner dólares sobre la mesa es el sector privado (…) porque hay mucha gente que se ha endeudado en bolívares para acumular dólares en 4.000 y si ve que el dólar va hacia abajo tiene que vender de primero, porque se descapitaliza, ya que no le debe el equivalente a 1 dólar sino a 3. Las transnacionales pueden intervenir ofreciendo divisas porque pasaría a ser un excelente negocio producir en Venezuela. Imagínate producir cereales o detergentes con una tasa de cambio a 1.400 bolívares, sería 100 dólares el salario mínimo con bono de alimentación, cuando el salario mínimo en la subregión está en 300 dólares. Empezarían a producir en Venezuela para exportar a Colombia, Perú, Ecuador. ¿Por qué no lo hacen hoy a 3.300 bolívares con mayor razón? Porque es ilegal.

-En el pasado se ha devaluado y no pasó nada, ¿por qué ahora sería distinto?

-Las devaluaciones que ocurrieron en el pasado fueron pequeñas, ahora se estima que debe ser de tamaño suficiente, para que deje de ser negocio subrefacturar y así se acaba con la mafia.

-¿Las casas de cambio son un paso previo a la devaluación?

– Es un paso previo a la legalización, sería devaluación del cambio oficial y apreciación del cambio negro.

-¿El Gobierno tiene dólares para intervenir y moderar la tasa de cambio?

-Por supuesto que tiene dólares, en el ejemplo del pollo: se puede sobrefacturar de 3 dólares a 300 un pollo porque el dólar Dipro está a 10 bolívares, algo más o menos manejable para un pollo, pero si el dólar oficial estuviera a 500 bolívares, son 150 mil bolívares y es imposible que un pollo se pueda vender en ese precio, por tanto la sobrefacturación desaparecería automáticamente y se liberan las divisas que pueden reasignarse para Dicom y Dipro. Lo que hay que entender es que el dólar negro está como está porque hay un dólar a 10 bolívares.

-¿Ese ajuste cambiario no afectaría las bolsas de comida subsidiadas a los CLAP?

-En verdad, esos 297 dólares ( sobrefaturados) por cada pollo del ejemplo no se lo queda nada más la mafia importadora del Estado, sino también se los quedan los Clap, los clapchaqueos, colectivos, bachaqueros, como lo quieran llamar. Como eso ya no es sostenible, el Gobierno ha planteado el carnet de la Patria, que es lo mismo que con otro nombre no politizado. Muchos economistas venimos sugiriendo desde hace años: sustituir el subsidio a la tasa cambiaria que conduce a mafia y no llega a la gente, por un subsidio directo a la demanda, que funciona en los países más pobres hasta los más ricos.

-¿Cómo se financiará el carnet de la Patria?

-Lo lógico sería levantar el subsidio a la gasolina, que es el más perverso que hay, (…) pero como creo que no lo van a hacer, debería ser con el ajuste cambiario (…) El BCV recoge hoy en promedio 138 bolívares por dólar, si pasa a vender Dipro a 500 bolívares y Dicom a mil y tantos, extraería 4 o 5 veces lo que extrae por cada dólar.

-¿Cómo garantizar que no se repita la historia con este modelo?

– Lo lógico es que cuando las autoridades vean los éxitos que tendrán con esa política, vayan a la unificación cambiaria y el levantamiento pleno del control de cambio y después el control de precios pasaría a ser innecesario y haría que la economía se enrute hacia una economía de mercado.

Lo que yo responsablemente puedo sostener es que el Gobierno no se sostiene sin un viraje, no estoy hablando de un viraje de 180 grados, de un socialismo mafioso a una economía libre de mercado, pero por lo menos uno de 120 grados, que es a una economía de mercado con sus oligopolios, que no deseo, pero con eso se sostendría, sin control de cambio y de precios.

-Aristóbulo ha dicho que si se quita el control de cambio se cae el Gobierno.

-Por eso salió Aristóbulo (Istúriz) de la Vicepresidencia).