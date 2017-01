José Guerra asegura que esquema cambiario fronterizo no generará ningún beneficio

Reiteró que existe la necesidad perentoria de un cambio en la política de funcionamiento del BCV

El economista y diputado a la Asamblea Nacional por el bloque de oposición, José Guerra, aseguró que el Banco Central de Venezuela (BCV) compra pesos mediante la aplicación de la Tasa Dicom o Sistema Complementario y luego los vende a 740 bolívares, una dinámica que no genera ningún beneficio para los venezolanos, tras la implementación de casas de cambio y un esquema de compra y venta de divisas en la frontera con Colombia.

“El BCV compra pesos usando la tasa Dicom y luego los vende a 740, es decir, se ganan 50 bolívares por cada peso. Eso hay que eliminarlo. Eso no tiene ninguna ventaja sino para los operadores de las casas de cambio, que en este caso es una sola que opera, Italcambuio. En todo caso eso tendrían que democratizarlo, eso no puede ser un monopolio, que en parte fue el producto de un arrase de las casas de cambio. El proceso no soluciona el problema, ente otras cosas porque 80% de las transacciones en divisas no la hacen las personas naturales, sino las empresas”, explicó Guerra en entrevista televisiva en Globovisión.

Reiteró que el aumento nominal del sueldo y pensiones decretado por Ejecutivo, sin el acompañamiento de una política que impacte la inflación, es no contribuye a generar un diferencian en el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Venezuela se ubicó por segundo año consecutivo en el tope del índice de miseria, seguida por Argentina y Brasil en la región. Guerra aseguró que el país cerró 2016 con récord en pobreza genial.

“Para el año 2016 la pobreza geral se ubico en casi 70%, eso es un nivel récord de pobreza en Venezuela. En 2016, 70 de cada cien hogares en Venezuela estaban por debajo de la línea de la pobreza., por eso el debate sobre la pobreza extrema es fundamental”, dijo Guerra.

Políticas y BCV

La situación económica nacional, catalogada por algunos analistas nacionales e internacionales como un colapso macroeconómico, requiere, según el parlamentario, de un programa riguroso.

“El primer componente es el estimulo a la producción nacional. Una medida monetaria para la inflación, que se baja limitando la creación de dinero de la nada. Eliminar el control de cambio, poner la moneda a flotar bajo la administración del BCV, y que Pdvsa y todos quienes puedan ofertar, participen en el marcado. Pero tienes que crear otras políticas, porque el peor sistema es este: se trata de un gobierno que tiene acceso a dólares y hay que democratizar ese acceso. Liberar el merado cambiario, porque el control no es la solución”.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecto un crecimiento económico mundial, sin embargo, el organismo precisó que el caso venezolano está envuelto en una total incertidumbre, consecuencia de una crisis sostenida que para 2017 parece que no tendrá fin.

“Hay una crisis inducida por un modelo económico que fracasó. El presidente del BCV confiscó las cifras y desde la Asamblea Nacional vamos a hacer un exhorto. Estaos en una situación de oscuridad estadísticas causada por el presidente del propio BCV”, dijo Guerra.

“El ente emisor todos los días está dinamitando la estabilidad monetaria. Imprmen dinero sin ningún respaldo. La inflación en San Cristóbal al cierre de 2016 fue de 550%, aproximadamente. En Cúcuta fue de 3%, por qué ahí existe una política seria que coordina un banco central serio”.