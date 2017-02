La crisis financiera en Grecia

Los objetivos fiscales que tenía que cumplir el país se acordaron cuando se produjo el rescate, por desgracia los acreedores muestran preocupación por la capacidad de Atenas de adherirse a estas directrices una vez que el actual programa de rescate expire en 2018

Grecia vuelve a ser uno de los principales centros de atención para la Unión Europea durante el 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe sobre Grecia en donde afirma que el primer ministro, Alexis Tsipras, y su gobierno de coalición podrían llevar al país a una situación donde a largo plazo su deuda se vuelva explosiva, si las negociaciones con sus acreedores no se concluyen satisfactoriamente durante las próximas 3 semanas, específicamente antes de la reunión que sostendrán los ministros de finanzas de la zona euro el 20 de febrero.

El problema de fondo es que la economía griega, pese a que ha empezado a crecer y a reducir su déficit público (a un ritmo insuficiente), se muestra extremadamente vulnerable e incapaz de cumplir con todos los programas de ajuste y de reformas exigidos por el FMI y por la U.E. Hay que asumir que, en dicha situación, salir adelante por cuenta propia va a ser imposible, al menos no sin afrontar grandes sacrificios para su población.

Durante el verano del 2015 el parlamento griego aprobó el tercer rescate financiero del país por un monto de 85 millardos de euros a tres años, con un drástico plan de austeridad, que combina recortes de presupuesto y reformas estructurales según lo acordado con los acreedores. Todos los que han mantenido un ojo en el sector financiero serán conscientes de los problemas de deuda de Grecia, ya que desde que el país recibió el rescate, las dificultades se han frecuentado cuando se trata de pagar sus obligaciones, la cual se ubica cerca del 180% en relación a su producto interno bruto (PIB).

El diagnóstico hecho por el FMI compromete su participación en el tercer plan de ayuda, ya que las reglas del organismo le prohíben acordar un préstamo a un estado cuya deuda es insostenible, por lo que para involucrarse primero se necesitaría un significativo alivio de la deuda por parte de las instituciones europeas, lo cual parece improbable. Para la institución el alivio debería venir de la mano con la extensión de los periodos de gracia hasta 2040 y el vencimiento de los créditos en 30 años, que implicaría llegar al año 2070, siendo este un lapso sumamente mayor al que Europa aceptó en el 2012.

La eurozona demanda a Grecia tener un superávit primario (antes del pago de la deuda) de 3.5% del PIB, estando muy por encima de 1.5%, que según el FMI sería viable. La meta es alta, pero Alemania y otros grandes de Europa insisten en que debe ser aplicada desde el 2018, momento en el cual concluye el actual programa de ayuda. Alcanzar dicho superávit presupuestario es importante, puesto que la zona euro podría conceder a Atenas un mayor alivio de la deuda si Grecia hace esto realidad y mantiene dichos niveles durante muchos años.

Los objetivos fiscales que tenía que cumplir el país se acordaron cuando se produjo el rescate, por desgracia los acreedores muestran preocupación por la capacidad de Atenas de adherirse a estas directrices una vez que el actual programa de rescate expire en 2018. Serían necesarios recortes de pensiones y aumentos de impuestos para hacer que la situación actual pueda empezar a funcionar. Sin embargo, el gobierno griego no tiene planeado imponer ninguna de estas soluciones en el corto plazo.

En caso de que Grecia vuelva a caer en graves disturbios económicos y políticos en los próximos meses, la posibilidad de un Grexit puede llegar a ser muy real de nuevo si no se logra garantizar la refinanciación de su deuda, volviendo así a correr el riesgo de impago, quiebra y de una salida de la zona euro. El euro no está funcionando para Grecia, ni la composición del país está funcionando para la Unión Europea en este momento. Si se produjera un Grexit, el país tendría que encontrar una nueva moneda nacional, donde el bitcoin se perfila como una opción bastante viable ya que no está vinculada a bancos, gobiernos o regiones específicas.