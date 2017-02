Maduro aprobó Bs. 557 mil 865 millones para financiar 13.361 obras públicas

El jefe de Estado aludió a la ausencia de representantes de gobernadores y alcaldes de oposición, por lo que pidió al vicepresidente ejecutivo de la República Tarek El Aissami llevar a cabo las medidas correspondientes

El presidente de la República Nicolás Maduro anunció este martes que el Gobierno cuenta con 557 mil 865 millones de bolívares para la inversión y el financiamiento de 13 mil 361 proyectos de obras públicas en diversas entidades del país.

“Son 557 mil 865 millones de bolívares para invertir y financiera 13361 proyectos , no es concha de ajo. Es una inversión contante y sonante. Todos estos recursos son para obras públicas; son recursos públicos, para el pueblo”, precisó el jefe de Estado este martes en cadena nacional en el Consejo Federal de Gobierno.

Según Maduro los recursos representan un incremento de 428% en materia de inversión para obras públicas.

El primer mandatario nacional destacó que es una prioridad terminar las obras publicas inconclusas que, a su juicio, no han sido concluida por la caída de los precios petroleros. Reiteró que el Gobierno tiene con qué culminar los proyectos de la empresa brasilera Odebrecht.

“No podemos pasar por al lado de una obra pública inconclusa y voltear para otro lado. Ahí se ve el caso de la poderosa empresa Odebrecht, le cortaron los brazos por el escándalo de corrupción. Por eso he dado la orden de retomar todas las obras de Odebrecht y terminarla con mano de obra venezolana, con empresas venezolanas. Tenemos con qué y el brazo está pichando duro”, dijo Maduro.

Detalló que los recursos aprobados serán invertidos en 669 proyectos educativos, 2.044 planes de vialidad; 583 mejoras habitacionales; 518 proyectos eléctricos; 482 planes deportivos; 1.042 proyectos de aguas y 367 planes de salud.

“Solo una revolución socialista puede generar recursos como estos. Todo lo que depende la revolución macha a buen paso, fluyendo los recursos. Solo nosotros podemos llevar esta patria. No podemos cometer errores que dañen la moral publica ni de ningún tipo. Debemos mantener un gobierno con una sola agenda”.

El jefe de Estado aludió a la ausencia de representantes de gobernadores y alcaldes de oposición, por lo que pidió al vicepresidente ejecutivo de la República Tarek El Aissami llevar a cabo las medidas correspondientes.

“Lamento mucho que los gobernadores de la derecha no estén; han sido convocado y han faltado a sus deberes. Vicepresidente ejecutivo actúe en correspondencia. No puede ser que aquello que asisten tengan las mismas opciones de quienes no atienden el llamado”, dijo Maduro.

Nuevo sistema de fijación de precios

Maduro se refirió a la necesidad del Ejecutivo de implementar un nuevo sistema de fijación de precios para “acabar con la escasez”. El jefe de Estado preciso en ese sentido que los CLAP constituyen el punto de partida para el diseño de un nueva metodología que permita establecer un sistema de comercialización y precios justos.

“Los recursos que estoy aprobando para romper con la escasez son gigantescos. El camino es construir un nuevo sistema de distribución y fijación de pecios, y los CLAP han demostrado ser el arranque de un nuevo sistema de comercialización y distribución de precios”, aseguró Maduro al concluir con la aprobación del presupuesto para inversiones en estados, municipios y parroquias.