Makro desmiente exigencia del Carnet de la Patria para comprar

Este viernes la comercializadora y distribuidora Makro desmintió que exigirá el Carnet de la Patria para efectuar las compras a partir de abril, tal y como ha circulado a través de las redes sociales.

Informó, mediante su cuenta en Twitter, que las transacciones de venta se realizarán únicamente en las áreas de caja, dentro de las instalaciones. La compañía pidió a los usuarios a “no creer en mensajes y comunicados falsos”, luego de la circulación de un supuesto comunicado el cual informaba que a partir del lunes 3 de abril de 2017, al momento de realizar una compra los usuarios debían presentar el carnet de afiliación a Makro junto al Carnet de la Patria.

Por favor no crea en mensajes ni comunicados falsos. Diga NO a la desinformación. Diga NO al fraude. pic.twitter.com/QfCusVqqA3

— Makro Venezuela (@makrovenezuela) March 10, 2017