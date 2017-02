Pdvsa y empresa egipcia de petróleo evaluaron acuerdos de explotación gasífera

Actualmente, según precisó Pdvsa en u comunicado, 67 profesionales de la filial Pdvsa Gas recibieron formación en Egipto con la finalidad de potenciar los procesos de la industria petrolera nacional, específicamente en las especialidades de control de proyectos, procesos, electricidad e instrumentación, civil y mecánica

La estatal de hidrocarburos informó que el jueves el presidente de la compañía y exministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, sostuvo una reunión con Mohamed Hathout, director ejecutivo de la compañía de Egipto Engineering for the Petroleum and Process Industries (Enppi), Mohamed Hathout, con el objetivo de fortalecer relaciones y revisar acuerdos de cooperación en materia de explotación gasífera.

“En el encuentro realizado en la sede de Pdvsa, en La Campiña, se revisaron entre otros temas el proyecto de la Planta de Acondicionamiento de Gas de Mercado Interno (PAGMI), proyecto de envergadura para la explotación gasífera costa afuera”, informo la estatal de hidrocarburos en un comunicado.

La compañía egipcia estuvo a cargo de la ingeniería básica y la procura de la planta, y actualmente supervisa su construcción localizada en el Complejo Industrial “Gran Mariscal de Ayacucho”, en Güiria, estado Sucre.

“Se evaluó el convenio suscrito entre estas empresas para la capacitación de trabajadores en el diseño de ingeniería, procura y desarrollo de proyectos en materia gasífera”, añadió Pdvsa.

Actualmente, según precisó Pdvsa en el comunicado, 67 profesionales de la filial Pdvsa Gas recibieron formación en Egipto con la finalidad de potenciar los procesos de la industria petrolera nacional, específicamente en las especialidades de control de proyectos, procesos, electricidad e instrumentación, civil y mecánica.

“El encuentro permitió establecer estrategias de cooperación que permitan alcanzar un mayor acercamiento entre ambas naciones y de esta manera posicionar a ENPPI como una de las aliadas para la ejecución de diversos proyectos en el ámbito de los hidrocarburos”.