Trabajadores de la AN protestan exigiendo pago salarial

Este jueves el diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesus Abreu, informó que lo que trabajadores de la Asamblea Nacional (AN) se unieron a la protesta de los pensionando exigiendo de esta manera el pago de su salario.

El evento se llevó a cabo luego de la sesión ordinaria donde se debatirá como segundo punto a abordar la omisión del poder Ejecutivo con respecto a la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados.

El presidente de la AN, Julio Borges, se pronunció sobre algunos “ataques presupuestarios hacia los trabajadores” anunciado por el Parlamento en la red social twitter. Asimismo, responsabilizó al gobierno de no cumplir con los salarios de los trabajadores en rueda de prensa “es una vergüenza que un gobierno que se hace llamar obrerista, decida no pagarle a los trabajadores de esta AN”, manifestó.

