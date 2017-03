Trabajadores universitarios rechazan el contrato colectivo que discutirá el Ejecutivo

El secretario de la Federación de Trabajadores Universitarios, Eduardo Sánchez, adelantó que si no obtienen alguna respuesta por parte de las instancias involucradas, prevén convocar una huelga indefinida

El secretario de la Federación de Trabajadores Universitarios, Eduardo Sánchez, señaló este miércoles que el Ejecutivo pretende discutir un contrato colectivo que no es el que propuso la representación del sector mayoritario, por lo que rechazan la medida y convocarán un paro general de 48 horas.

“Se ha generado una espiral de protestas en todos los niveles de la clase trabajadora universitaria, como consecuencia de la decisión infausta del Ejecutivo nacional- mediante el Ministerio del Trabajo- de convocar la discusión del contrato colectivo con una federación que, primero, está en mora electoral; segundo, que es minoritaria y por último que se trata de un contrato que no es el que presentaron los trabajadores universitarios, sino que es el contrato que propuso la federación simpatizante con el Gobierno”, explicó Sánchez.

Este jueves los trabajadores trancaron el acceso a la Universidad Central de Venezuela (UCV), como una forma de protesta para exigir el cumplimiento de las mejoras laborales planteadas en la propuestas del contrato colectivo.

“Por instrucciones de la Federación Nacional de Sindicatos Obreros y de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios convocamos un paro general de 48 horas que arrancará mañana jueves hasta el viernes como protesta ante esta decisión”.

Sánchez adelantó que si no obtienen alguna respuesta por parte de las instancias involucradas, prevén convocar una huelga indefinida.

“El problema no es que convoquen a discutir el contrato, sino qué contrato es el que vamos a discutir. El Ministerio decidió discutir otro contrato que no es el que presentamos, porque argumentan que no tienen los recursos para el aumento salarial. Eso es una situación que no puede ser porque el patrono no puede decidir qué contrato va a discutir ni tampoco con quién lo va a discutir”, concluyó Sánchez.