Ventas en farmacias de Puerto La Cruz están en rojo desde octubre

Ysamira Salazar Gonzáles

@ysamira

Las farmacias de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, continúan presentando fallas de mercancía. Una situación que, según encargados y lugareños, se ha agravado desde el mes de octubre del pasado año.

Petra Cova, quien diariamente sale al centro de la ciudad porteña para ver si consigue algunos de los medicamentos para su tratamiento antihipertensivo, sostiene que se las ha visto negras para obtenerlos.

Cova indicó que sus hijos han también buscado sus medicinas en otros estados e incluso en otras ciudades de Anzoátegui.

Al igual que Cova, Pedro Freites, quien desde algunos meses se encuentra en la búsqueda de medicamentos para el asma, como bombas inhaladoras. A Freites ya ni ganas le quedan para a las farmacias y preguntar por los medicamentos que requiere.

“Es que ni genérico ni similares se puede conseguir. Yo no me puedo agitar e imagínese; si no tengo el medicamento y me agito buscándolo, ¿dónde voy a parar?” se cuestiona Freites.

Como llegan, se acaban

Unas de las vendedoras de una farmacia de una red muy conocida, indicó que lo poco que llega en el trascurso de la semana, como llega se acaba.

“Todo vuela, las personas están alertas porque la necesidad de los medicamentos hace que estén pendientes día a día de los que nos llega y lo que no”, sostuvo.

Muchos consumidores aseguran que han tenido que decantarse por opciones como medicamentos naturales para así poder calmar sus males.

Ni anticonvulsivantes, ni antihipertensivos, tampoco medicamentos para el asma y mucho menos antibióticos, se pueden encontrar con facilidad en las farmacias de Puerto La Cruz.