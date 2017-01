¿Es el dinero bueno o malo? (Parte I)

Hoy en día el dinero sigue siendo un tabú, incomoda a muchas personas. Por eso, muchas personas no se preocupan por aprender mucho sobre él

Por Johan Pullas Guillén

Ante todo, analicemos brevemente el concepto de la palabra “dinero”, porque aquí están dos claves importantes para entender su uso y poder atraerlo en mayor cantidad: “Moneda corriente. Medio de cambio de general aceptación, que puede ser declarado forma legal de pago, constituido por piezas metálicas acuñadas, billetes u otros instrumentos fiduciarios”.

El primer aspecto asociado a la palabra “dinero” es su cualidad de corriente. Esto pudiéramos interpretarlo como la naturaleza de su creación y administración. Es decir, permitirle que se mueva constantemente, como un río. De esta manera, siempre estará presente y abundante en nuestras vidas. Fíjese, no se trata de acumularlo, sino de dejarlo fluir. Me refiero a ahorrarlo, invertirlo, disfrutarlo y compartirlo, con lo cual se le da movimiento y dinamismo, sin temor a no tener más o suficiente en el futuro.

La segunda característica asociada con dinero es medio de cambio, es decir, una vía para lograr otras cosas y no un fin en sí mismo. Quizás alguna vez hemos afirmado: si yo tuviera más dinero podría ser más feliz. De esta forma le estamos asignando al dinero una bondad que no tiene.

Hoy en día el dinero sigue siendo un tabú, incomoda a muchas personas. Difícilmente decimos delante de nuestros amigos más íntimos, familia y compañeros de trabajo, cuánto es nuestro ingreso por salario o negocios. Quizás por temor a ofender, sentirse ofendido, o sencillamente porque nos pueden censurar, pedir prestado. También pretender que siempre debemos invitar por ganar más. El tema del dinero lo damos por entendido y no nos preocupamos por aprender más al respecto.

Pero profundicemos un poco en esta premisa: darlo por entendido. Con esto quiero decir que estudiamos por lo menos quince años desde el preescolar hasta la universidad. Luego, asistimos a un trabajo o a varios durante treinta años o más, también para ganarnos la vida. En otras palabras, damos por entendido que graduarnos y conseguir un empleo, es el único método para generar dinero. Negándonos así la posibilidad de aprender formas más inteligentes de obtenerlo, y sobre todo, sin necesidad de entregarle la vida a cambio.

Si trabaja para vivir, ¿por qué se mata trabajando?

¿Existe alguna forma de aprender más sobre el dinero? Definitivamente, sí. Acérquese a cualquier librería y verá varios libros escritos por personas ricas, para compartir los diferentes principios, técnicas, métodos y leyes del dinero. A mí me están funcionando y estoy seguro que a usted también le pueden funcionar. Recuerde: este tema es de nuestra entera responsabilidad, ya que no está incluido en nuestro sistema educativo.

Al educarnos sobre el tema del dinero:

1.- Logramos una visión más realista, amplia y actualizada respecto a este. Comenzamos a darle el justo lugar (equilibrio) que le corresponde; mejorando nuestra relación con él, educándonos para atraerlo como medio (ayuda) de nuestro bienestar, y al mismo tiempo perdiendo la obsesión, necesidad y sufrimiento para conseguirlo.

2.- Aquí viene lo más interesante: no sólo mejoramos la relación con el dinero, sino también con nosotros mismos (salud y aspecto espiritual), relaciones personales y familiares. Comenzamos a hacer con más frecuencia las cosas que nos gustan. Lo cual significa incrementar nuestra autoestima y cumplir la misión de vida que nos corresponde, como también sentir la gran satisfacción de ayudar a otras personas.

Pero demos respuesta a la pregunta: ¿es el dinero bueno o malo? Sencillamente es neutro, depende del uso que le dé el ser humano; si es para cosas buenas o malas, porque él por sí sólo no actúa, no toma decisiones, somos los seres humanos quienes decidimos qué hacer con el dinero.

Ahora disfrutemos de siete reflexiones sobre el materialismo y lo espiritual, ofrecidas por Osho en su libro “Sintonizarse con la existencia”:

La tierra es nuestro hogar y tenemos que ser terrenales (materialistas). Una verdadera espiritualidad debe estar enraizada en lo terrenal. Toda espiritualidad que niega la tierra, que rechaza la tierra, se vuelve abstracta, se vuelve vana. No tiene sangre; ya no está viva. ¿Y qué hay de malo en tener dinero? No te aferres a él. Aferrarse es malo. Cuanto más te aferras al dinero, mas pobre se vuelve el mundo por tu apego, porque el dinero se multiplica si está siempre pasando de mano en mano. El dinero es una hermosa invención, una gran bendición, si se utiliza correctamente. Si tienes un billete de cien dólares en el bolsillo, tienes miles de cosas en el bolsillo. Puedes materializar una comida o puedes materializar ¡cualquier cosa! No puedes llevar todas esas posibilidades contigo si no hay billete; entonces tu vida será muy limitada. Me gustaría que el mundo fuera más rico de lo que es. No creo en la pobreza y no creo que la pobreza tenga nada que ver con la espiritualidad. Si tienes dinero…puedes permitirte unas cuantas vacaciones en las montañas, puedes ir a un lugar…y vivir sin preocupaciones. Si tienes dinero, utilízalo para algo que el dinero no puede comprar, pero para lo cual el dinero puede crear un espacio. Sin dinero la vida se volverá muda, lo mismo que sin lenguaje todo el arte, toda la literatura, toda la poesía, toda la música, desaparecerán. Así como el lenguaje te ayuda a intercambiar pensamientos, a comunicarte, el dinero te ayuda a intercambiar cosas; es también una forma de comunicación.

Por último, una hermosa premisa ofrecida por T. Harv Eker en su libro “Los secretos de la mente millonaria”:

“El objetivo de crear riqueza es cultivarte para crecer hasta convertirte en la mejor persona que puedas ser”