Tu Gruero, la aplicación idónea ante una emergencia vehicular

El programa trabaja con un sistema de geolocalización, que le permite al usuario ser remolcado en menos de treinta minutos

El escenario es molestoso e intimidante: estar accidentado en plena autopista y esperar que en algún momento llegue la grúa que contactó la compañía de seguros, mientras estás sometido a los peligros de la calle. Es una realidad que nadie desea, pero que lamentablemente es bastante frecuente en Venezuela. Luego de haber sido víctimas de una situación similar, en la que se quedaron varados por horas en una carretera, los hermanos Alejandro y Carlos Echeverría, junto a Carlos Heinze, decidieron crear un emprendimiento que pudiera solventar este tipo de situaciones. De esa manera nació la compañía Tu Gruero.

Lo primero que detectaron estos amigos cuando hicieron su estudio de mercado fue que había una triangulación “gruero – accidentado – compañía de seguros” que no funcionaba. “Por una parte, el accidentado estaba súper descontento con el servicio que la compañía de seguros le prestaba”, explica Heinze, quien es el encargado de Operaciones y Captación de Personal. “Lo que ellos no sabían es que la aseguradora, a su vez, tampoco se sentía conforme con la forma en que la operadora de asistencia al viaje trabajaba”.

Cuando fueron a la operadora, encontraron la raíz del problema: a los grueros les pagaban mal y tarde. Eso explica porqué suele ser tan lenta la llegada de este transporte.

Ahora bien, ¿de qué manera este trío se las ingenió para solucionar la situación? “Bueno, aprovechando el boom de emprendimiento tecnológico, decidimos hacer algo parecido a Uber o Easy Taxi”, dice Carlos Echeverría, director ejecutivo y encargado del Departamento de Finanzas.

Y para garantizar el máximo de seguridad, decidieron aliarse únicamente con el Club Grúas Venezuela, “el más grande de ese gremio en el país”, alega Alejandro Echeverría, quien también es director ejecutivo y maneja la publicidad y el mercadeo de la empresa. “El grupo tiene más de 2.400 grueros y que filtra la información de cualquiera pertenecer a sus filas, con el fin de asegurar el mejor servicio”.

Por su parte, el equipo de Tu Gruero hace otro tipo de filtros, como garantizar que el vehículo accidentado no está solicitado; o validar los datos de la cédula de identidad, entre otros. Esto con el fin de prestar un servicio de excelencia al cliente y al gruero.

Otra de las bondades de la aplicación es que le permite al individuo ver en tiempo real la ubicación de su gruero en el mapa. La persona solo debe decir qué le pasó a su carro, dónde está, hacia dónde va e ingresar sus datos (cédula, placa y seguro). Actualmente trabajan con Universal de Seguros y Asistir Cooperaitva.

Para quienes no tengan su carro asegurado, pero desean contar con el servicio de asistencia vehicular, la aplicación ofrece el servicio ilimitado Tu Gruero Plus, que se cancela anualmente. “Pronto, aquellas personas que no tienen ninguna de las dos, podrán pagar con tarjeta de crédito, llamando al call center”.

La aplicación, disponible en Google Play, está disponible en Facebook, Twitter e Instagram como @tugruero. Los clientes también pueden hacer uso del 0500-GRUERO-0 (0500-478376-0).