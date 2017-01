Víctor Guédez: La Venezuela que conocíamos la colocaron en un paréntesis

Guédez consideró que la destrucción de los valores, la desintegración de la familia y la desnutrición biológica, psicológica y espiritual es en donde mas "desangran" a los venezolanos/ Foto: Referencial

Este viernes, el profesor y locutor José Eduardo Orozco le dio la bienvenida a su programa de “Educación y algo más” al también profesor universitario, creador de la cátedra de “ética” en la Universidad Metropolitana (UM), docente de post-grados y doctorados en distintas casas de estudios extranjeras como España y Colombia, y consejero empresarial, Víctor Guédez, quien a su juicio Venezuela cuenta con tres apreciaciones.

Guédez precisó que Venezuela cuenta con tres apreciaciones, ya que el país atraviesa una situación “muy severa y muy aguda” y para ello es necesario enfrentar las decisiones correspondientes para poder reivindicar a toda una nación.

La destrucción de los valores, la desintegración de la familia y la desnutrición biológica, psicológica y espiritual, es en donde consideró el profesor universitario que los venezolanos han sido “desangrados”.

“La Venezuela que conocíamos la colocaron en una paréntesis (…) una vergüenza de patria, ya que nos la quitaron y estamos esperando el momento oportuno para sacarla de donde se encuentra” manifestó Guédez.

Asimismo, se refirió a una tesis que en lo particular le generaba angustia, expresando que en el país existe un espíritu destructivo y que aún no ha llegado el “exterminio”, debido a que en este momento no tenemos las medidas necesarios para iniciarla.

De igual manera, detalló que cada venezolano cuenta con tres objetivos muy simples, por ejemplo el “yo necesito vivir, necesito ayudar y necesito aprender”, donde este último se debe poner en práctica, ya que vivimos en una sociedad en la que los valores fácilmente se desintegran. Sin embargo, enfatizó que para comenzar este recorrido, la esperanza es vital, debido a que este elemento será nuestra fortaleza para “convencernos” de que se puede salir de la situación actual.

Subrayó que la reconciliación entre los ciudadanos marca una gran diferencia, dejando a un lado lo tan comúnmente conocido como “viveza criolla”. No obstante, se refirió a Nelson Mandela como un “excelente” ejemplo a seguir cuando citó las palabras de este líder sudafricano que después de 27 años encarcelado dijo “si yo me llevo el odio y el resentimiento, yo seguiré estando preso. La única manera de yo liberarme y de actuar con libertad es que yo, el odio y el resentimiento lo deje en la cárcel”.

“La humildad hace grande a los hombres” precisó.

“Necesitamos alimentar nuestros espíritus (…) debemos tener un muro donde contener la agresividad que todos tenemos por dentro y alimentar la parte buena con la lectura, con la reflexión, con la participación y consumo de aspectos culturales” añadió el consejero empresarial.

Guédez consideró que el individualismo le ha hecho mucho daño a Venezuela, ya que la gente está sobreviviendo de una manera equivocada y que los valores no se han “perdido” sino que al contrario los “perdidos” en el camino son cada uno de los ciudadanos, porque se perdió la conciencia.

“Los valores no se aprende de una manera inmediata, ellos se aprenden poniéndolos en práctica (…), se asimilan con una reiteración y que por supuesto haya una secuencia”.