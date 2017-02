Amor y desamor: las parejas famosas más polémicas

Los romances de las celebridades generalmente son muy polémicos, ya sea por sus apariciones en público, capturadas por el lente de los paparazzi, o también por las propias fotos que famosos divulgan en sus redes sociales.

Por estos medios, las celebridades informan, directa o indirectamente, sus compromisos o sus rupturas. En otros casos, el silencio en las redes sociales también puede dar información sobre los rumores del mundo del espectáculo.

Pero, a propósito del próximo 14 de febrero, lo importante son los aciertos y los desaciertos que han tenido los famosos con sus parejas. Empecemos por un top de separaciones.

Angelina Jolie y Brad Pitt

“Se les rompió el amor” a una de las parejas más glamorosas de Hollywood. Así lo informó el portal especializado TMZ en septiembre de 2016.

Tras 12 años de relación, seis hijos en común y dos años de matrimonio, la pareja terminó la relación, al presentar formalmente una solicitud de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.

El paso lo dio Angelina Jolie, según lo confirmó el abogado de la ganadora de un Oscar honorífico en 2013. “Esta decisión fue tomada pensando en el bienestar de la familia. Ella no emitirá ningún comentario al respecto. Y pide un respeto y privacidad para su familia”, dijo en un comunicado de prensa Robert Offer, representante de la actriz.

Pitt y Jolie se habían conocido durante la filmación de la película de 2003, Sr. y Sra. Smith, y comenzaron a salir poco después. La pareja había dado el sí recién en 2014, en una ceremonia secreta.

Marc Anthony y Shannon de lima

El cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony y su esposa, la modelo venezolana Shannon de Lima, anunciaron en diciembre de 2016 que decidieron poner fin a su matrimonio.

“Luego de un período de consideración, hemos mutuamente y amigablemente decidido poner fin a nuestro matrimonio de dos años”, dijo la pareja a través de un comunicado difundido por una portavoz del artista.

Anthony y De Lima contrajeron matrimonio en noviembre de 2014 en una ceremonia en la turística provincia dominicana de La Romana.

El anuncio de divorció ocurrió poco después de la aparición de Anthony con su exesposa Jennifer López en la 17 edición de los Grammy Latino, escenario donde la pareja deslumbró con una actuación en conjunto que finalizó con un beso muy reclamado por el público.

Varios medios de comunicación se habían hecho ecos de los supuestos problemas en el matrimonio entre Anthony y De Lima.

Happy birthday papi bello!!!! Gracias por compartir la vida conmigo… Y por ser el mejor esposo y amigo que alguien puede desear!!!!! Feliz cumpleaños 🍾 🍻 🎁 🎉 #timetocelebrate ❤️Love you A photo posted by SHANNON DE LIMA (@shadelima) on Sep 16, 2016 at 5:42pm PDT

No hay nadie como ella… Mi norte! A photo posted by Marc Anthony (@marcanthony) on Aug 31, 2016 at 6:30pm PDT

Jennifer López y Casper Smart

La cantante y actriz Jennifer López, de 47 años, rompió con su novio, el bailarín Casper Smart, de 29 años, semanas antes de que la noticia se hiciera pública el 24 de agosto de 2016.

Según informó el portal de noticias TMZ, la intérprete habría sido la que decidió acabar con la relación después de que Casper hiciese oídos sordos a su petición de que la acompañara a una cena benéfica para, en su lugar, viajar a Las Vegas a presenciar un combate de boxeo.

La ya expareja presumió de sus respectivos planes a través de sus perfiles de Instagram: Jennifer compartiendo un vídeo de la entretenida cena al que tituló “la diversión de anoche” y Casper publicando un selfie posando junto a Bruce Buffer, presentador del espectáculo de boxeo.

Los rumores acerca del final definitivo de la relación de Jennifer y Casper, quienes empezaron a salir a finales de 2011, cobraron peso después de que el coreógrafo anunciara que iba a llevar a cabo un “nuevo experimento” abandonando las redes sociales por un tiempo.

No todo en el amor son desaciertos

También hay parejas famosas que a pesar de las adversidades de la farándula, son capaces de sobrevivir, tal es el caso del actor Liam Hemsworth y la polémica cantante y actriz Miley Cyrus.

Esta pareja ha tenido idas y vueltas e incluso se le ha visto a cada uno con diferentes personas, pero en 2016, luego de meses de rumores, el actor confirmó, en una entrevista para GQ Australia, la reconciliación de ambos.

“Fue difícil, pero en aquel momento íbamos en direcciones distintas. Los dos éramos muy jóvenes y fue una buena decisión en ese momento”, explicó el intérprete sobre su ruptura con Cyrus en 2013.

Luego de la confirmación de su unión, la pareja se ha ido a vivir juntos y la cantante, de 23 años, lució de nuevo el anillo de compromiso en su dedo, como publicó en su cuenta de Instagram.

A photo posted by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Jan 1, 2017 at 3:13am PST

Y si de amores polémicos hablamos, no se puede descartar el romance entre el príncipe Harry y la actriz estadounidense Meghan Markle.

Las críticas hacia la actriz no faltaron desde que iniciaron los rumores de su romance con el monarca e incluso luego de confirmada la noticia. Fue mucho lo que se dijo de la actriz de 35 años: empezando por que el público la considera “un peligro” para la corona británica hasta que se viralizó en internet una supuesta escena pornográfica de Markle.

La respuesta del príncipe ha sido como tal. A través de un comunicado, la casa británica oficializó el romance de la pareja y además la defendieron: “La semana pasada se ha visto una línea cruzada contra su novia, Meghan Markle, quien ha estado sujeta a una ola de abuso y hostigamiento”. Algo de esto ha sido muy público: la mancha en la portada de un periódico nacional, los matices raciales de los comentarios y el sexismo y el racismo de los troles de los medios de comunicación social y los comentarios de los artículos en la web”.

“El Príncipe Harry está preocupado por la seguridad de la Srta. Markle y está profundamente decepcionado de que no haya podido protegerla”, dijo el palacio. No es correcto que a unos meses en una relación con él, Markle debe ser sometida a una tormenta”, expresaba el comunicado.

Luego de la ola mediática la pareja se ha desinhibido y han sido vistos en público demostrando su amor.

Para finalizar, otro dúo que ha causado polémica desde el inicio de la relación ha sido Ricky Martin y el artista de origen sirio Jwan Yosef, cuya relación se oficializó en abril de 2016.

Medio año después el cantante anunció en el programa de televisión de Ellen Degeneres que se casará con Yosef.

“Acabamos de comprometernos, sí. ¡Estoy sudando! Nos conocemos desde hace más de un año, pero oficialmente desde enero. Fui yo quien le pidió matrimonio. Estaba muy nervioso, pero me arrodillé y saqué una bolsa de terciopelo, y en lugar de preguntarle si quería casarse conmigo, le dije: ‘¡Tengo algo para ti!’. Él me preguntó qué era, y entonces ya le dije: ‘Quiero pasar el resto de mi vida contigo’. ‘¿Pero cuál es la pregunta?’, me dijo, y entonces ya le pregunté: ‘¿Te quieres casar conmigo?’. Fue muy bonito, y treinta minutos después le tuve que preguntar de nuevo si me había respondido que sí”, contó Martin.

Convertido en un sex symbol latino desde que empezó con su carrera, Ricky Martin habló abiertamente de su homosexualidad por primera vez en su página web en 2010. Hoy padre de dos hijos gemelos, Mateo y Valentino (de 8 años), Ricky Martin mantuvo antes una larga relación con el economista Carlos González.