Astrid Carolina Herrera, de reina de belleza a madre

Desde una perspectiva más personal, el mayor logro de la venezolana ha sido ser madre a los 50 años/ Foto: Maoli Parra

Una mujer madura y elegante, una reina de belleza nacional y mundial, así es como a simple vista se puede observar a Astrid Carolina Herrera. Pero más allá de su imagen, que irradia lozanía, existe una mujer con vasta experiencia laboral y personal, que la ha llevado a cumplir sus objetivos de vida, incluyendo el más importante para ella: ser madre, un rol que, confiesa, fue muy difícil.

Esta actriz venezolana, conocida en principio por su actuación en la telenovela ‘La Mujer de Judas’ (2002), junto con la vitrina de diseño venezolano Michelle Couture, organizaron, en los espacios de dicha tienda, un encuentro este 7 de marzo que conmemoró el “Mes de la Mujer”. En este encuentro se contó con la asistencia del arquitecto e influencer Jesús Tineo, mejor conocido como Absolut Edu, quien fungió como moderador de la tertulia; así como también estuvo el apoyo de las firmas venezolanas SHI, César André y Oroz.

La fama de Herrera se remonta a 1984 cuando fue coronada como Miss Mundo, de ahí la carrera artística vino con todo. Pero su paso por los certámenes de belleza lo describió como un momento “divertido”, que se disfrutó con los amigos y la familia.

“Siento que en ese concurso (Miss Mundo) se afianzó en mí todo eso que me enseñaron mis padres”, asegura la actriz.

Ante la pregunta jocosa de “Absolut Edu” de si recordaba la pregunta que le hicieron en la gala de belleza aquella noche, Herrera respondió con firmeza un “sí”.

“Fue una cosa muy relajada, muy sencilla. Me preguntaron por mi experiencia como paracaidista, entonces fue algo muy relajado, nada preparado”, respondió entre risas.

Tras su regreso a Venezuela es cuando comienza la carrera actoral, la cual ella se la atribuye al “Zar de la belleza”, Osmel Sousa, quien sin ser su “íntimo amigo”, la recomendó para varios proyectos en la televisión nacional.

Pero nadie más que ella y su talento han sido los merecedores del reconocimiento artístico, que la ha llevado por grandes producciones nacionales e internacionales en la pantalla chica; además de sus proyectos en el teatro y la radio.

Un sueño llamado Miranda

Ser madre es para Astrid un anhelo de mujer, un deseo latente que llevaba con ella más de 15 años. Tiempo en el cual intentó por métodos naturales, sin éxito, concebir una vida. Sin embargo, las esperanzas no desaparecían.

Someterse a la asistencia médica por medio de la inseminación artificial y tres fecundaciones in vitro, fue un proceso largo y difícil que la llevó de la ilusión a la desesperanza, a pesar de no demostrarlo con sus emociones, en cada intento fallido.

“La bendición” llegó a sus 50 años. Luego de tantos tratamientos por fin, entre festejos y emoción, llegó a su vida la pequeña Miranda.

“Es un sueño hecho realidad. A veces me pongo a pensar qué palabras podría utilizar para explicar todo esto. Lo que se me ocurre es que, sencillamente, es un sentimiento que ha estado en mí toda la vida, un anhelo. Dios tuvo a bien decir amén a esas ganas mías de ser madre”, expresó con aires de ilusión.

El proceso de estar embarazada lo etiquetada como “una sensación maravillosa”, además de considerarlo como “un milagro de la vida”; lo único “malo” fue la cantidad de tratamientos, inyecciones y procedimientos que tuvo que seguir. Fue un proceso “fuerte”.

Pero una vez que nació Miranda, la actriz afirma que ha aprendido a “sacar fuerzas”, que “hay un sobre entendimiento en la relación con el bebé que solo una madre lo tiene” y que “aprendes a descifrarlo, a desarrollar paciencia y a jerarquizar, porque la prioridad es ella”.

“Después que yo di a luz me puse más sensible y preocupada por todo. Hay algo que se desarrolla, se pasa como un chip de protectora. Cada vez que veo a mi princesa es un sentimiento muy grande“.

Finalmente, mantener una agenda ocupada y tener un bebé de ya 2 años “ha sido complicado”.

“Son muchos los viajes, los días que tengo que dejar a la nena, al mismo tiempo, me entran muchas ganas de traérmela. Pero cuando me doy cuenta de las condiciones en la que están los aeropuertos, de las carreteras y una cantidad de cosas que estamos viviendo, me digo: ‘no, ella está mejor en casa de mis padres’”.