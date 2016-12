Camila Cabello podría firmar con sello de Simon Cowell

Tras la salida de Camila Cabello del grupo Fifth Harmony, el sello discográfico Syco -capitaneado por el polémico productor Simon Cowell– no ha tardado en ofrecer a la joven cantante de 19 años su propio contrato en solitario para seguir cultivando su beneficiosa relación laboral ya al margen de la banda femenina, según informa el periódico The Sun.

Los últimos rumores acerca de los planes de futuro de Camila, que supuestamente se deshará de su apellido de cara a su trayectoria en solitario, apuntan a que la intérprete lanzará disco en 2017 después de pasarse gran parte de este último año trabajando con Epic Records, una compañía perteneciente a Sony Music Entertainment, la distribuidora de Syco.

En los últimos meses la intérprete ya había compaginado sus compromisos con el grupo con dos pequeñas aventuras paralelas lanzando el single ‘Bad Things’ con el rapero Machine Gun Kelly y el dueto ‘I Know What You Did Last Summer’ con el ídolo juvenil Shawn Mendes.

La deserción de Camila de Fifth Harmony, que ya ha confirmado que seguirá adelante como cuarteto, ha estado precedida de un cruce de acusaciones entre sus antiguas compañeras y la joven, que desmiente las declaraciones de Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane y Lauren Jáuregui que apuntaban que esta les informó de su partida a través de su representante tras negarse a reunirse con ellas para tratar de negociar su permanencia en la formación.