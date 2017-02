Cine Latinoamericano, México in Focus y Estrellas serán el centro de Berlinale 2017

Fotos: Martha Escalona Zerpa

Por Martha Escalona Zerpa

Desde Berlín, especial para Analítica.com

Este 09 de febrero 2017, es la apertura oficial de la edición 67 del Festival Internacional de Cine de Berlín y la sede principal del festival – el Berlinale Palast – y sus alrededores se preparan para recibir los miles de cineastas, productores, periodistas y cinéfilos de todo el mundo. Diez días de cine durará la Berlinale y culminará con el así llamado Día del Público el domingo 19 de febrero. El jurado estará presidido por el director holandés Paul Verhoeven y el actor mexicano Diego Luna será uno de sus miembros.

Berlín está sumida en un invierno gélido con temperaturas bajo los cero grados y el clima político en Alemania y en Europa pero también internacionalmente es tenso desde que Donald Trump asumió la presidencia de los EEUU a finales de enero, Marine Le Pen va ganando puntos con su linea ultranacionalista en Francia, y, entre otros temas preocupantes, los últimos pasos para la negociación del Brexit tocan a su fin.

El cine que mostrará la Berlinale en ésta edición, con una selección de 400 películas (largos y cortometrajes) repartidas en las diferentes secciones del festival, intenta dar respuestas a las causas que ha originado un cambio de tuerca hacia la derecha, en donde el odio, el resentimiento, el racismo, la misoginia y la discriminación de minorías y musulmanes son los temas que ocupan la opinión pública a nivel mundial.

Las respuestas que ofrecen buena parte de las películas seleccionadas son bocetos cinematográficos y llevan los diversos lenguajes y perspectivas de sus creadores. Y, sin embargo, pese a todo pesimismo y reflexión, el humor estará presente a lo largo y ancho del festival. Así lo dio a conocer Dieter Kosslick, director de la Berlinale desde 2002, durante la conferencia de prensa el pasado 30 de enero 2017. “Vivimos el derrumbe de dos grandes utopías, el capitalismo, en el que ya nadie cree, y el comunismo, en el que se dejó de creer hace mucho”, resumió.

Quizás, por ello, Django, la película inaugural del festival será un biopic sobre el músico belga de jazz de origen sinti-roma Django Reinhardt, quien junto a su familia fue perseguido por los Nazis en los años cuarenta del pasado Siglo XX. Django es el debut del realizador francés Etienne Comar.

Cine Latinoamericano

También en ésta edición del festival de cine de Berlín el cine latinoamericano mostrará una buena presencia en la Berlinale. En las pasadas ediciones del festival el cine latinoamericano ha estado bien representado y es de por sí una buena noticia saber que no faltará en la programación.

La selección cuenta con un total de 24 películas (22 serán estrenos mundiales) de Chile, Brasil (12 películas), México y Argentina (9 películas). No habrá participación del cine de Venezuela.

En la sección oficial, es decir, de competencia, concursarán dos largometrajes latinoamericanos. La película Una mujer fantástica, coproducción de Chile con España, Alemania y Estados Unidos, dirigida por el cineasta chileno Sebastián Lelio (director de Gloria, ganadora del Oso de Oro en 2013) protagonizada por Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim y Amparo Noguera.

El segundo largometraje es una coproducción de Brasil y Portugal, Joaquim, dirigida por Marcelo Gomes, quien tiene en su haber Cinema, Aspirinas e Urubus, O Homen das multidoes, Viajo porque preciso y Volto porque te amo.

En la sección Berlinale Especial, se presentarán películas de México y de Cuba, así como de España, Bélgica, Alemania, Estonia, Francia, Irán, Irlanda, Canadá, Luxemburgo, Polonia, Eslovaquia y Estados Unidos.

La película de México es un documental titulado: La Libertad del Diablo dirigida por Everardo González, quien tiene en su filmografía las películas La canción del pulque, Los ladrones viejos, Las leyendas del artegio y El cielo abierto.

La película de Cuba y España se llama Últimos días en La Habana, bajo la dirección de Fernando Pérez, y las actuaciones de Jorge Martínez, Patricio Wood y Gabriela Ramos,.

Las producciones y coproducciones de México que también se presentarán en la Berlinale Especial serán, además de La libertad del diablo, Ensueño en la pradera, Tesoros, Libélula y Casa Roschell.

Mexico in Focus

Por primera desde la existencia del European Film Market (EFM) en el seno de la Berlinale, un país se encuentra en el foco de atención del mercado, cuya principal finalidad es la comercialización y distribución internacional de películas de todo el mundo. Ese país es México y con ello ocupará un lugar singular en el festival.

Esta oferta del EFM representa una plataforma exclusiva para la promoción de películas de la industria cinematográfica mexicana y a su vez como lugar de intercambio en la industria fílmica internacional.

Además, como efecto colateral México obtendrá una atención especial por parte de la prensa internacional, y no solamente debido a las permanentes amenazas de Donald Trump de hacer construir un muro de más de 3 mil kilómetros entre EEUU y México. Ya el presidente Peña Nieto ha dicho que no lo pagará.

Estrellas y compromiso político

Si, también en éste año la Berlinale se es fiel a su concepto exitoso que consiste por un lado, en ofrecer estrellas de cine de talla internacional (y no solamente de Hollywood), quienes vienen a presentar a sus respectivas películas y en las noches se dan una corta caminata por la alfombra roja hacia el Berlinale Palast y por el otro lado, la muestra del cine político comprometido.

La pregunta que acompaña cada conferencia de prensa es lógicamente cuáles serán las estrellas de cine que asistirán al festival. Dieter Kosslick y alas dio a conocer la semana pasada: Maggie Gyllenhaal, Richard Gere, Catherine Deneuve, Penélope Cruz, Hugh Jackman y Ewan McGregor.

En comparación con las ediciones anteriores de la Berlinale no son muchas celebridades y tampoco las más sobresalientes, pero eso no quita que ya la fiebre de los cinéfilos alemanes e internacionales siga subiendo. Serán 10 días de cine para dejar atrás un poco a Trump, le Pen, Putin, Pietri, May, Maduro, Merkel, etc y también al invierno berlinés.

Página oficial del festival Aquí

Página oficial del EFM Aquí