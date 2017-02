¡Con estilo! Lo mejor del ‘after party’ de los Óscar 2017 con Vanity Fair

A la festividad acuden los actores nominados, los ganadores, los perdedores y cualquier famoso

Como es costumbre, luego de la gala de los Óscar todas las celebridades tienen una cita de estilo en Berverly Hills y se trata de la fiesta más legendaria de todas las que se celebran en el marco de la premiación: el after party organizado por la revista norteamericana especializada Vanity Fair.

A la celebración acuden los actores nominados, los ganadores, los perdedores, cantantes, modelos, invitados generales de la alfombra roja de los premios de la Academia y cualquier otra celebridad que tenga ánimos de fiesta.

Lo que no puede faltar en la mítica celebración es el estilo. Por supuesto, los asistentes utilizan sus mejores propuestas de vestuario con diseño de las mejores casas de moda y posan para las cámaras. Algunos se reivindican por sus trajes de la alfombra roja de los Óscar y otros… quizá no tanto.

Los colores en esta oportunidad, al igual que en la alfombra roja de los Óscar, dominaron los tonos dorados y metalizados. Hubo mucha presencia de matices nude, el clásico negro y algunos llamativos rojos brillantes.

Una de las más esperadas de la fiesta no podía ser nadie más que Emma Stone, la gran protagonista de la noche de premios por su Óscar de mejor actriz por ‘La La Land’. Y aunque tardó en llegar, lo hizo con un look inesperado, ya que luego de haber lucido un vestido de estilo retro de Givenchy, posó en la fiesta con un atuendo mucho más relajado y no dudó tampoco en unirse al uso de lazo azul que defiende los derechos civiles norteamericanos, un accesorio que fue el favorito de la gala.

Emma Stone Mahershala Ali Viola Davis Justin Theroux y Jennifer Aniston Dakota Johnson Felicity Jones usando vestido de Erdem Gown Barry Jenkins Sofia Vergara Andrew Garfield Emma Roberts Scarlett Johansson con vestido de Azzedine Alaïa Isabelle Huppert usando vestido Armani Caitriona Balfe

Además de los esperados actores y actrices, también acudieron cantantes como Katy Perry, Justin Timberlake, Demi Lovato, Jared Leto, Ciara, Calvin Harris, Mariah Carey y Sia.

Sia con atuendo de Giorgio Armani Jared Leto Mariah Carey Calvin Harris Demi Lovato lució diseño de Monique Lhuillier Katy Perry , usando diseño de Jean Paul Gaultier, acompañada por Derek Blasberg Jessica Biel, con diseño Ralph Lauren, y Justin Timberlake

Las supermodelos también hicieron lo propio, entre ellas Emily Ratajkowski, Miranda Kerr, Karlie Kloss, Adriana Lima, Sara Sampaio, Rosie Huntington-Whiteley, Alessandra Ambrosio, Toni Garrn, Poppy Delevigne, Chanel Iman y Heidi Klum.