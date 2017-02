¡Conmovedor! Así despiden a Sofía Imber en las redes sociales

Gracias Sofia por el arte por tu profundo amor por Venezuela y por tu Gran ejemplo ! Quedamos en deuda contigo, el Museo de Arte Contemporáneo volverá a llevar tu nombre! Fue un honor conocerte y compartir tantas mañanas de sueños y pasiones! Muere a sus 92 años en Venezuela una mujer que supo vivir . Mi pésame a la familia Descansa en paz 🙏🏻

A post shared by Maite Delgado (@delgadomaite) on Feb 20, 2017 at 5:36am PST