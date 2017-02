Dudamel y la OSSB celebrarán con ciclo de Beethoven los 42 años de “El Sistema”

La conmemoración del 42 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, durará una semana y unirá a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y al aclamado maestro Gustavo Dudamel, para interpretar el ciclo de sinfonías de uno de los más grandes compositores de la humanidad: Ludwig van Beethoven.

Para celebrar un nuevo aniversario de la creación del proyecto socio cultural más exitoso y replicado del planeta, “El Sistema” presentará al público venezolano una semana de presentaciones dedicadas a explorar el universo creativo de este compositor alemán.

El “maratón” de Beethoven, que comenzará el lunes 21 de febrero y terminará el viernes 24 de febrero, tendrá una función por día, en la cual serán interpretadas dos sinfonías, salvo el día lunes que también incluirá dos oberturas y el viernes, con el cierre estelar del espectáculo sinfónico-coral de la Novena sinfonía en Re menor, cuyo cuarto movimiento está basado en la “Oda a la alegría”, del escritor Friedrich von Schiller, y que constituye uno de las puestas en escena más demandas por los amantes de la obra de Beethoven.

Todos los conciertos se llevarán a cabo a las 4 pm en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado a una cuadra del metro de Colegio de Ingenieros. La entrada es gratuita y los pases serán entregados el mismo día, según orden de llegada.

Aqui les compartimos el programa de cada día:

Lunes 20 de febrero de 2017 / 4:00 pm: Gustavo Dudamel, Director Ludwig van Beethoven Obertura “Egmont” en Fa menor, Op. 84 Sinfonía No. 1 en Do Mayor, Op. 21 Obertura “Coriolano” en Do menor Op. 62 Sinfonía No. 2 en Re Mayor, Op. 36

Martes 21 de febrero de 2017 / 4:00 pm: Gustavo Dudamel, Director Ludwig van Beethoven Sinfonía No. 3 “Heroica” en Mi bemol Mayor, Op. 55 Sinfonía No. 4 en Si bemol Mayor, Op. 60

Miércoles 22 de febrero de 2017 / 4:00 pm: Gustavo Dudamel, Director Ludwig van Beethoven Sinfonía N° 5 en Do menor Op. 67 Sinfonía N° 6 en Fa Mayor “Pastoral” Op. 68

Jueves 23 de febrero de 2017 / 4:00 pm: Gustavo Dudamel, Director Ludwig van Beethoven,Sinfonía N° 7 en La Mayor Op. 92 Ludwig van Beethoven,Sinfonía N° 8 en Fa Mayor Op. 93

Viernes 24 de febrero de 2017 4:00 pm: Gustavo Dudamel, director Ámbar Arias, soprano Marilyn Viloria, mezzosoprano Jesús Herrera, tenor Jonás Yajure, barítono Ludwig van Beethoven, Sinfo