El grupo británico Little Mix estrena videoclip ‘Touch’ (Video)

Luego del éxito que alcanzaron con “Shout out to my ex”, las chicas del conjunto británico Little Mix continúan promocionando su más reciente álbum “Glory days”. En esta oportunidad, la girl band acaba de presentar el videoclip de “Touch”, el segundo sencillo del disco.

El video, dirigido por Director X y Parris Goebel, fue lanzado el pasado jueves en el canal de Youtube de la agrupación y para el momento de esta publicación tenía más de 13 millones de reproducciones. Perrie Edwards, Jade Thirlwall, Jesy Nelson y Leigh-Anne Pinnock aparecen en un laberinto haciendo sus características coreografías.

Little Mix es un cuarteto musical femenino británico formado en 2011 durante el programa The X Factor. La agrupación se convirtió en la primera que ganó dicho concurso. Desde entonces ha gozado de bastante popularidad en Europa, Australia y parte del continente americano.