Euroscopio 2017: Cine europeo al alcance de todos

Este año el Festival de Cine Europeo “Euroscopio” celebra su XIII edición con una amplia variedad de propuestas cinematográficas que deleitarán al público caraqueño del 10 al 24 de marzo.

Los asistentes tendrán 15 días para disfrutar de una gran muestra de la expresión más creativa de Europa que este año promueve la cohesión social.

Son 14 títulos provenientes de 8 países europeos: Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suiza, los que se proyectarán en salas comerciales e independientes de Caracas y parte del interior del país, incluyendo la red de salas de la Cinemateca Nacional.

Películas acreedoras de importantes reconocimientos en festivales de todo el mundo podrán ser disfrutadas en Caracas y el interior del país. Entre las más galardonadas se encuentra Toni Erdmann (Alemania, 2016), ganadora de más de 30 reconocimientos internacionales incluyendo 5 Premios del Cine Europeo 2016 (mejor película, director, guión, actriz y actor), Premio FIPRESCI Festival de Cannes 2016, finalista al Óscar mejor película extranjera 2017.

En Caracas, la programación se presentará en la sala Paseo Plus 1 del Trasnocho Cultural del C.C Paseo Las Mercedes (con funciones gratuitas de lunes a viernes), en la Cinemateca-MBA, Cipreses, la Universidad Central de Venezuela (auditorio de Humanidades), el Centro de Arte Los Galpones, el Teatro César Rengifo de Petare, Sala Experimental Chacao, El Hatillo – Vive El Hatillo, Librería Lugar Común, Cine Jardín (Hacienda La Vega), y presentaciones del Gran Cine Móvil en diferentes plazas y espacios abiertos de la ciudad.

La programación de Caracas también incluye cines foros con reconocidos invitados, de los que el público podrá enterarse a través de las redes sociales.

Margarita, Maracaibo y San Cristóbal se unen

El Euroscopio 2017 también estará presente en el interior del país, a través de la red de salas de la Cinemateca Nacional y otros espacios.

En Margarita (Nueva Esparta), el festival comenzará el 18 de marzo y contará con presentaciones en el Espacio Cultural Quinta El Cangrejo (La Asunción), Universidad de Margarita, y Castillo San Carlos de Borromeo.

En Valencia (Carabobo), Euroscopio estará presente en el Cine Arte Patio Trigal desde el 10 de marzo.

En Maracaibo ( Zulia), el Euroscopio tendrá funciones desde el 17 de marzo en los siguientes espacios: Centro de Arte Lía Bermúdez, Teatro Baralt, Centro de Bellas Artes, Alianza Francesa, cine a cielo abierto en el Centro Comercial Costa Verde, Cinemateca Maracaibo.

San Cristóbal también se une al Euroscopio con proyecciones desde el 15 de marzo, en la Universidad Nacional Experimental de Táchira (UNET)

El Festival Euroscopio 2017, es auspiciado por la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, las embajadas de los Estados Miembros de la UE participantes y por los institutos culturales europeos. Además, cuenta con el apoyo de la Embajada de Suiza, la Fundación Cinemateca Nacional, el Circuito Gran Cine, la Alianza Francesa, el Göethe Institut, el Instituto Italiano de la Cultura y el British Council.

Esta edición del Euroscopio coincide con la celebración del 60 aniversario del Tratado de Roma, mediante el cual se demostró la voluntad de los seis Estados fundadores de la Unión Europea para crear un espacio económico común, que organizara sus relaciones en pro de prevenir nuevos conflictos entre los países europeos.

Sobre la muestra

ALEMANIA

TONI ERDMANN

(Toni Erdmann. Alemania, 2016. 162 min.)

Inés trabaja en una gran empresa alemana establecida en Bucarest. Su vida está perfectamente organizada hasta que su padre Winfried llega de improvisto y le pregunta si es feliz. Tras su incapacidad para responder, sufre un profundo cambio. Ese padre que a veces estorba y que la avergüenza un poco, le ayudará a dar nuevamente sentido a su vida gracias a un personaje imaginario: el divertido Toni Erdmann.

Ganadora de más de 30 reconocimientos internacionales incluyendo 5 premios del cine Europeo 2016 (mejor película, director, guión, actriz y actor), Premio FIPRESCI Festival de Cannes 2016, finalista al Óscar mejor película extranjera.

Dirección Maren Ade Guión Maren Ade Fotografía Patrick Orth Intérpretes: Peter Simonischek, Sandra Hüller, Lucy Russell, Trystan Pütter, Thomas Loibl entre otros. Distribuye CINEMATOGRÁFICA BLANCICA (Sony Pictures).

AGENDA SECRETA

(Der Staat Gegen Fritz Bauer. Alemania, 2015. 101 min.)

El fiscal general Fritz Bauer recibe una evidencia crucial sobre el paradero del ex SS Adolf Eichmann, en 1957. Bauer, de ascendencia judía, ha estudiado los crímenes del Tercer Reich y los ha llevado a la corte desde su regreso del exilio en Dinamarca, sin mayor éxito, gracias a la determinación alemana de reprimir su pasado. Dada su desconfianza en el sistema judicial alemán, Bauer contacta al servicio secreto israelí, Mossad. Al hacerlo, comete traición.

Dirección Lars Kraume Guión Lars Kraume Fotografía Jens Harant Intérpretes: Ronald Zehrfeld, Burghart Klaubner, Christopher Buchholz, Robert Atzorn, Sebastian Blomberg, entre otros.

ESPAÑA

LOS NIÑOS SALVAJES

(Els nens salvatges. España, 2012. 100 min.)

Álex, Gabi y Oki, tres adolescentes que viven en una gran ciudad, son unos perfectos desconocidos para sus padres, para sus profesores y para sí mismos. Su aislamiento emocional, llevado al límite, tendrá inesperadas y terribles consecuencias que sacudirán a la sociedad.

Ganadora de 4 premios en el Festival de cine de Málaga 2012 (mejor película, guión, actor y actriz reparto). 3 nominaciones a los premios Goya (mejor actor y actriz revelación y mejor guión). Participante sección oficial Festival de cine de Montreal.

Dirección Patricia Ferreira Guión Patricia Ferreira y Virginia Yagüe Fotografía Sergi Gallardo Intérpretes: Marina Comas, Álex Monner y Albert Baró entre otros.

CARMINA O REVIENTA

(Carmina o revienta. España, 2012. 71 min.)

Carmina es una señora de 58 años que regenta una venta en Sevilla donde se venden productos ibéricos. Tras sufrir varios robos y no encontrar el apoyo de la aseguradora, inventa una manera de recuperar el dinero para sacar a su familia adelante. Mientras espera el desenlace de su plan reflexiona en la cocina de su casa sobre su vida, obra y milagros.

Ganadora de 3 premios en el Festival de cine de Málaga 2012 (Mejor actriz, Especial del Jurado y premio del público).

Dirección Paco León Guión Paco León Fotografía Juan González Guerrero Intérpretes: Carmina Barrios, María León y Paco Casaus entre otros.

FRANCIA

CON LA FRENTE EN ALTO

(La tête haute. Francia, 2015, 120 min.)

Tras ser abandonado por su madre, el joven Malony lleva desde que tenía 6 años entrando y saliendo del juzgado de menores. El matrimonio formado por Florence, instructora de menores a punto de jubilarse, y Yann, maestro que también tuvo una infancia difícil, adoptará al chico, de 15 años, para reformar su comportamiento. Por ello, Malony es enviado a un estricto centro educativo, donde conoce a Tess, una chica muy especial que le ofrecerá razones para cambiar.

Selección oficial a concurso Festival de Cannes 2015. Ganadora de 2 premios César 2015, mejor actor secundario (Benoît Magimel) y mejor actor revelación (Rod Paradot).

Dirección: Emmanuelle Bercot Guión: Emmanuelle Bercot y Marcia Romano Fotografía: Guillaume Schiffman Intérpretes: Rod Paradot, Catherine Deneuve, Sara Forestier y Benoît Magimel entre otros.

LA BUENA VIDA

(La belle vie. Francia, 2013, 93 min.)

Sylvain y Pierre, de 16 y 18 años respectivamente, parecen felices. Corren y ríen por el campo, se bañan desnudos en el lago, no van al colegio, son libres. Pero no es más que una libertad aparente, porque la verdad es que viven escondidos desde hace más de diez años. Su padre Yves los secuestró cuando tenían 5 y 7 años, cuando concedieron la custodia a su madre. Desde entonces viven escondidos en las montañas, bajo una identidad falsa, como nómadas. Parecen felices, pero no lo son. Al menos el mayor, Pierre, ha dejado de serlo y escapa. La “buena vida” no le basta, se siente ahogado por la soledad. Basada en una historia real.

Dirección: Jean Denizot Guión: Jean Denizot y Frédérique Moreau Fotografía: Elin Kirschfink Intérpretes: Zacharie Chasseriaud, Nicolas Bouchaud y Jules Pélissier entre otros.

ITALIA

NUESTRA TIERRA

(La nostra terra. Italia, 2014, 100 min.)

Nicola Sansone es el dueño de una granja al sur de Puglia y cuando es arrestado, le confiscan todas sus propiedades y se las adjudican a una cooperativa local que se encarga de su mantenimiento. La organización de esta cooperativa es un desastre y a fin de solucionar estos problemas, envían a Philip para hacer que pueda funcionar.

Una película que narra las experiencias de las cooperativas nacidas para trabajar las tierras confiscadas a la mafia en el sur de Italia.

Dirección: Giulio Manfredonia Guión: Giulio Manfredonia y Fabio Bonifaci Fotografía: Marcello Montarsi Intérpretes: Stefano Accorsi, Sergio Rubini y María Rosaria Russo Gabardini entre otros.

PATRIA

(Patria. Italia, Francia y Alemania, 2015, 102 min.)

Salvo, empleado de una fábrica sube a la torre de la misma en protesta por su cierre. Giorgio, representante sindical, trabajador de la fábrica también, de carácter y parecer político totalmente opuesto, se sube para salvarlo de la caída. Luca, el vigilante autista y parcialmente ciego, se une para hacerles compañía. En una noche, abandonados por todos, en la desesperada espera de que llegue algún periodista, recorrerán los últimos treinta años de la vida del país, los años que los llevaron a esa torre tan peligrosa. Años de esperanza rota, de crímenes y tragedias y juegos de poder.

Treinta años de historia italiana, inspirados en la obra homónima del escritor Enrico Deaglio. Selección oficial festival de cine de Venecia 2014.

Dirección: Felice Farina Guión: Beba Slijepcevich, Luca D’Ascanio, Felice Farina, Dino Giarrusso. Fotografía: Roberto Cimatti Intérpretes: Francesco Pannofino, Roberto Citran y Carlo Giuseppe Gabardini entre otros.

PAÍSES BAJOS

EL DINNER CLUB

(De EET Club. Países Bajos, 2010. 90 min.)

Karen y Michel, de treinta y pocos años, se mudan junto con su hija a un barrio residencial de mansiones muy exclusivo. Poco después, Karen se integra en un grupo de amigos muy cerrado: las chicas del Club de Cocina y sus maridos. El aparente suicidio de uno de ellos pondrá a prueba la relación entre los amigos. Karen se da cuenta de que todos los miembros del grupo guardan secretos, no sólo con ella, sino entre sí. Karen descubre que especialmente Simón, líder nato del grupo con el que comienza un affaire apasionado, sabe mucho más de lo que intenta aparentar. Incluso la investigación policial amenaza con fracasar a causa del reservado club. Karen decide llegar al fondo de la cuestión

Dirección Robert Jan Westdijk Guión Robert Jan Westdijk y Marjan Lammers, basado en la novela de Saskia Noort Fotografía Lex Brand Intérpretes: Bracha van Doesburgh, Thom Hoffman y Halina Reijn entre otros.

LA SOMBRA DEL COLOR

(Sombra di Koló. Países Bajos, 2014. 72 min.)

Este interesante documental trata sobre las relaciones raciales en la isla de Curazao, antigua colonia holandesa en el Caribe. La antropóloga Angela E. Roe viaja a través de la isla y recorre cinco barrios para entrevistar a curazoleños de todas las edades a quienes les pregunta que significa para ellos la raza y el color de piel.

Dirección Angela E. Roe Intérpretes: Angela Roe, Dorothy Zoontjens-Spong y Rutilio “Rudy” Rooi entre otros. Documental.

POLONIA

EN LA OSCURIDAD

(W ciemnosci. Polonia, 2011. 165 min.)

Basada en eventos reales, presenta la historia de Leopold Socha, un trabajador del sistema de alcantarillado durante la II Guerra Mundial y ladrón de poca monta, en la ciudad polaca- hoy ucraniana- de Lvov, ocupada por los nazis. Un día se encuentra a una veintena de judíos intentando escapar de la liquidación del gueto. Los esconde por dinero en el laberinto de cloacas de la ciudad. Lo que empieza como un acuerdo comercial directo y cínico se convierte en una extraña alianza entre Socha y los judíos.

Dirigida por la aclamada realizadora de películas como “Europa Europa”, “El jardín secreto” y “Copying Beethoven” entre otras, “En la oscuridad” fue finalista al Óscar 2011 en la categoría de mejor película extranjera,

Dirección Agnieszka Holland Guión Robert David F. Shamoon basado en el libro de Robert Marshall Fotografía Jolanta Dylewska Intérpretes: Robert Wieckiewicz, Benno Fürmann y Agnieszka Grochowska entre otros.

REINO UNIDO

UNA IMAGEN EN MOVIMIENTO

(A moving image. Reino Unido, 2016. 74 min.)

Nina, es una artista joven reprimida que regresa a su comunidad después de una larga ausencia – que pronto es reconocida como un símbolo de gentrificación. A medida que lucha con su propia complicidad, se embarca en una misión para crear una obra de arte que pueda unir a su comunidad. Testimonios reales de personas directamente afectadas por la gentrificación en Brixton se entrelazan con la historia del viaje de Nina, difuminando las líneas entre la ficción y la realidad

Selección oficial 2016 en el BFI London Films Festival, Urbanworld Film Festival, La Film Festival y Blackstar Film Festival.

Dirección Shola Amoo Guión Shola Amoo Fotografía Felix Schmilinsky Intérpretes: Tanya Fear, Hussina Raja y Aki Omashaybi entre otros.

SUIZA

SISTER

(L´enfant d´en haut. Suiza, 2012. 97 min.)

Simon, un niño de de doce años, y su alocada hermana mayor Louise (Léa Seydoux) viven en un pueblo desolado en la falda de las montañas nevadas. Cerca hay una estación de esquí, a la que Simon va todos los días para robar los equipos a los turistas y revendérselos a los niños del barrio. Así es como Simon mantiene a la familia.

Mención especial Festival de cine de Berlín 2012. Nominada a los premios César mejor actor revelación y nominada a los Independent Spirit Awards como mejor película extranjera.

Dirección Ursula Meier. Guión Ursula Meier. Fotografía Agnés Godard. Intérpretes: Kacey Mottet Klein, Léa Seydoux y Martin Compston entre otros.

MUCHACHAS

(Muchachas. Suiza, 2015. 63 min.)

Este documental de la mexicana Juliana Fanjul, destaca por la manera original, fresca y honesta en que se muestra a las trabajadoras del hogar, que en muchos casos permanecen invisibles. Este es el primer documental que se realiza sobre el tema de las trabajadoras del hogar “en donde ellas mismas pueden hacer uso de su propia voz”, “Muchachas” es también un espejo sobre la vida de Fanjul y sus vivencias al regresar a México para cerrar una etapa importante de su vida por la muerte de su abuela.

Es un homenaje al tiempo que Remedios, Guadalupe y Dolores dedicaron a la realizadora y su familia. Fue finalista como mejor documental en el Munich International Documentary Festival (DOK.Fest).

Dirección Juliana Fanjul Guión Juliana Fanjul Fotografía Diego Barajas. Documental.

