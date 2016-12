In memoriam: los grandes que se ha llevado el año 2016

Como homenaje póstumo, acá le presentamos una lista de algunos artistas que dijeron “adiós” este año

Es ley de vida: la gente nace, crece y muere. Sin embargo, pocos se preparan para ese momento en que un ser querido cruzará el umbral de la eternidad. Este 2016 se ha llevado a grandes personalidades que ocuparon un lugar importante en la historia y en el corazón de muchos.

Lo impresionante del caso es que en los últimos días del año se han acelerado los tiempos y día a día se anuncia el fallecimiento de algún artista. Para muestra estos botones: Germán Regalado (24 de diciembre), George Michael (25 de diciembre), Eliseo Subiela (26 de diciembre), Carrie Fisher (27 de diciembre), Ricky Harris y Debbie Reynolds (28 de diciembre).

Por eso, como homenaje póstumo, a continuación le presentamos una lista de algunos artistas que dijeron “adiós” este 2016:

David Bowie

La estrella del rock falleció el 10 de enero en Nueva York a los 69 años, luego de haber perdido la batalla contra el cáncer. Poco antes de morir, lanzó su disco “Blackstar”, uno de los más emblemáticos de 2016.

Alan Rickman

Cuatro días después de la noticia de Bowie, el mundo del cine se cubrió de luto, con el fallecimiento del actor inglés Alan Rickman. La estrella, que murió a los 69 años a causa del cáncer, es recordado por haber interpretado al profesor Severus Snape en las películas de “Harry Potter”.

René Angélil

Ese mismo día, el esposo y representante de la cantante canadiense Celine Dion, René Angélil, murió de cáncer de garganta a la edad de 73 años en su domicilio de Las Vegas (oeste de Estados Unidos).

Glenn Frey

El músico estadounidense, uno de los fundadores de la banda de rock The Eagles, famosa por éxitos como “Hotel California”, murió el 18 de enero en Nueva York, por problemas de salud que incluían neumonía, artritis reumatoide y colitis ulcerosa aguda.

Maurice White

El fundador de la banda de música funk Earth, Wind & Fire, murió el 3 de febrero en Los Ángeles a los 74 años. Junto a la banda, el artista disfrutó de numerosos éxitos, incluyendo “Shining Star”, “Boogie Wonderland” y “September”.

Carlos Cámara

El actor mexicano de origen dominicano, padre de los actores venezolanos Carlos Cámara Jr. y Víctor Cámara, falleció el 23 de febrero a la edad de 82 años en Ciudad de México. Algunas de sus más memorables participaciones incluyen producciones como “Doña Bárbara”, “Cuna de lobos”, “Carrusel”, “La mentira”, “Amor real” y “La fea más bella”.

George Martin

Conocido como “el quinto Beatle”, por haber sido el encargado de crear el sonido de la banda The Beatles, George Martin partió a mejor vida el 8 de marzo a los 90 años.

Frank Sinatra Jr.

Hijo del popular cantante Frank Sinatra, el artista murió el 16 de marzo en un hospital de Daytona (Florida), tras sufrir un infarto.

Carlos Márquez

El primer actor venezolano Carlos Márquez partió el 26 de marzo a los 89 años de edad por múltiples problemas de salud, incluida la reaparición de un tipo de cáncer.

Prince

El genio pop apareció sin vida el 21 de abril en su residencia de Paisley Park en Minesota (Estados Unidos) cuando tenía 57 años. El artista, gran referente de la música negra y responsable de discos emblemáticos como “Purple Rain” (1984), falleció debido a una sobredosis accidental del potente opiáceo fentanilo (fentanyl).

Muhammad Alí

La leyenda del boxeo, un ícono del siglo XX cuya vida y carrera de más de tres décadas trascendió el mundo del deporte, falleció el 3 de junio a los 74 años en un hospital de Phoenix, Estados Unidos. El deportista luchó durante 32 años contra la enfermedad de Parkinson.

Christina Grimmie

La cantante estadounidense, conocida por haber obtenido el tercer lugar en la edición de 2014 del programa de televisión The Voice, falleció el 11 de junio por los disparos recibidos al finalizar un concierto en Orlando (Florida). Su atacante se suicidó luego del homicidio.

Mihaly “Michu” Meszaros

Este artista, que solo medía 0,83 metros, fue el encargo de dar vida al extraterrestre Alf en la famosa serie televisiva homónima de los años 80. Murió el 12 de junio a los 76 años.

Rubén Aguirre

El actor mexicano Rubén Aguirre, recordado por varias generaciones gracias a su papel del Profesor Jirafales en la inolvidable serie “El Chavo del 8”, falleció el 17 de junio a los 82 años, a causa de una neumonía que se complicó.

Susana Duijm

El 18 de junio falleció la primera Miss Mundo que tuvo Venezuela, Susana Duijm, en el estado Nueva Esparta, donde se encontraba hospitalizada porque sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV). La ex reina, quien ganó la corona en 1955, se mantenía activa en los medios de comunicación, pues conducía “De todo a tono con Susana”, por emisora Súper Stereo 98.1, y realizaba los micros “La vuelta al mundo en 80 años”, en alusión a la edad cumpliría el 11 de agosto de este año.

Anton Yelchin

Conocido por su personaje Chekov en la saga de “Star Trek”, el actor ruso-estadounidense falleció el 19 de junio en un accidente automovilístico, en el que quedó atrapado entre su coche y la valla de su residencia del valle de San Fernando, en Los Ángeles (California, EEUU).

Garry Marshall

Director de “Pretty Woman” y “The Princess Diaries”, Marshall murió el 19 de julio en Burbank (California, EEUU) a los 81 años, por complicaciones de pulmonía.

Inocente Carreño

Este compositor y director de orquestas y corales falleció el 29 de junio a sus 96 años de edad. El destacado artista murió de un paro respiratorio alrededor de las seis de la tarde, en su residencia ubicada en la urbanización El Cafetal (Caracas).

Alirio Díaz

El insigne maestro, patrimonio de la guitarra clásica y de las notas populares venezolanas, partió el 5 de julio a los 92 años en la ciudad de Roma (Italia), pues sufría de complicaciones respiratorias.

Juan Gabriel

Por toda América Latina se lloró y rindió un emocionante homenaje a Juan Gabriel, “el divo de Juárez”, que murió a los 66 años en la ciudad californiana de Santa Mónica el 28 de agosto. Un fallo cardiaco acabó con la vida del muy querido y popular cantante de “El Noa Noa” o “Así Fue”, que tan sólo dos días antes de fallecer había ofrecido su último concierto en el Fórum de Los Ángeles.

Gene Wilder

El 29 de agosto partió el astro de la comedia estadounidense, Gene Wilder, conocido como “Willy Wonka”. Complicaciones derivadas del Alzheimer hicieron que la estrella muriera a los 83 años en su casa de Stamford, Connecticut.

Martha Olivo “Malula”

Quien por años fuera conocida por su personaje de Radio Rochela, “Malula”, falleció a sus 95 años a causa de un accidente cerebrovascular (ACV). “Porque yo nací en el cerro, me crié en el cerro y mi primera entrevista me la hicieron en el cerro, pero con que ganas me mudaría pal’ Caracas Country Club”, era la célebre frase que decía en su espacio.

Leonard Cohen

También se apagó este año la voz grave, poética y seductora del canadiense Leonard Cohen, un faro para toda una generación de cantautores y que murió en Los Ángeles el 7 de noviembre a los 82 años. El compositor de inolvidables temas como “Suzanne” o “First We Take Manhattan” entregó un último disco semanas antes de morir, titulado “You Want It Darker”.

Leon Russell

El 13 de noviembre, este cantante y pianista murió mientras dormía en su casa de Nashville (Tennessee). El músico, de 74 años, estaba retirado desde el pasado mes de julio, tras sufrir un infarto.

Zsa Zsa Gabor

La leyenda hollywoodense nacida en Hungría, conocida tanto por su vida sentimental como por su carrera cinematográfica, falleció el 18 de diciembre a los 99 años de una crisis cardíaca. Su currículo incluye una larga lista de papeles como protagonista en películas como “Moulin Rouge” (1952) y “Sed de mal” (1958).

Michèle Morgan

Considerada por muchos cinéfilos como la actriz con los ojos más bellos y una de las más populares de Francia, murió el 20 de diciembre en París a los 96 años. La francesa participó en decenas de películas entre los años treinta y los ochenta. Algunas de ellas fueron: “El muelle de las brumas” (1938), “La Symphonie pastorale” (1946), “La Minute de vérité” (1952) y “Les Vendanges” (1957).

German Regalado

El 24 de diciembre falleció este humorista venezolano, conocido por interpretar al “Rastacuero” en el sketch “El Terror del llano” del programa Cheverísimo. Regalado fue el Disc Jockey Sensacional en Venevisión y luego de un buen tiempo desempeñando esa labor pasó a ser actor de la planta televisiva. Luego de que el programa de humor saliera del aire, Regalado llevó una vida fuera del mundo de la televisión, dedicada al cristianismo.

George Michael

Este cantante y compositor británico murió el 25 de diciembre a los 53 años. Nacido en Londres y cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de 100 millones de álbumes durante una carrera musical de casi cuatro décadas.

Eliseo Subiela

El 26 de diciembre, a los 71 años y dos días antes de cumplir los 72, murió este director cinematográfico argentino, autor de obras reconocidas como “Hombre mirando al sudeste” (1986), que tuvo gran repercusión internacional e incluso fue plagiada dos veces por el cine estadounidense, y “El lado oscuro del corazón” (1992) de la que el propio director hizo una secuela en 2001.

Carrie Fisher

Luego de sufrir un infarto a bordo de un avión, la querida y recordada Princesa Leia de Star Wars falleció el 27 de diciembre a los 60 años. La intérprete, que había retomado su carismático rol en el exitoso relanzamiento de la saga con “Star Wars: The Force Awakens” (2015) y cuya participación en “Star Wars: Episodio VIII” (2017) estaba confirmada, había presentado recientemente “The Princess Diarist”, un libro en el que relataba su experiencia y diversas curiosidades y secretos acerca del rodaje de la saga.

Debbie Reynolds

La madre de la Princesa Leia (Carrie Fisher) no soportó la idea de estar sin su hija, así que decidió acompañarla justo un día después. El 28 de diciembre se supo que la actriz, recordada por su invaluable aporte al cine musical, falleció a los 84 años tras sufrir un derrame cerebral.

Ricky Harris

Ese mismo día murió de un ataque al corazón el actor estadounidense Ricky Harris, quien tenía 54 años. Este norteamericano se caracterizó por un estilo cómico al momento de actuar. Algunas de las series en las que participó fueron CSI, Bones y ER Emergencias.