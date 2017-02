Jay Z será el primer rapero en el Salón de la Fama de los Compositores

El famoso artista estadounidense Jay Z se convertirá en el primer rapero en formar parte del prestigioso Salón de la Fama de los Compositores, en una ceremonia que se llevará a cabo el 15 de junio en Nueva York.

En su cuadragésima octava edición, que tendrá lugar en el hotel Marriott Marquis en el sector de Times Square, la organización reconocerá además al cantante y productor Kenneth “Babyface” Edmonds, ganador de varios Grammy, cuyos temas interpretó Whitney Houston, y el famoso productor sueco Max Martin, que ha escrito para Katy Perry, Britney Spears y Maroon 5.

La lista incluye también a los miembros de la banda de rock Chicago -Robert Lamm, James Pankow y Peter Cetera- así como el fundador del sello Motown, Berry Gordy, quien postergó el homenaje el año pasado, informó la organización en un comunicado de prensa.

“Con nuestra lista de designados el Salón de la Fama de Compositores pretende reconocer de forma definitiva a los creadores de música de siglo XXI mientras que seguimos rindiendo tributo a los grandes de décadas anteriores”, dijo en el comunicado la junta directiva del organismo, que anunciará próximamente a otros que serán reconocidos en la misma ceremonia.

Jay Z, que nació en Brooklyn como Shawn Corey Carter y está casado con la famosa cantante Beyonce, es también un productor y empresario de éxito.

“Recuerdo cuando se decía que el rap era una moda pasajera, y ahora estamos junto a algunos de los mejores compositores de la historia”, dijo en su cuenta de Twitter Jay Z horas después de conocerse su nombramiento, el cual calificó como una “victoria” para ese movimiento musical, iniciado en la década de los 70 en Nueva York.

By the way, this is a win for US. I remember when rap was said to be a fad . We are now alongside some of the greatest writers in history.

— Mr. Carter (@S_C_) February 22, 2017