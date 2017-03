“Kong: Skull Island” llega a la cartelera para destronar a “Logan”

La cinta está dirigida por Jordan Vogt-Roberts

La superproducción “Kong: Skull Island“, con unos 200 millones de dólares de presupuesto, es el único gran estreno del fin de semana en la cartelera y todo apunta a que esta nueva historia sobre el simio gigante destronará del número uno a “Logan“.

El filme imagina los orígenes de King Kong, uno de los mayores mitos del séptimo arte, esta vez con una historia ambientada en 1973, tras el final de la Guerra de Vietnam, en la que un grupo de científicos, soldados y exploradores se adentran en una isla inexplorada del Pacífico, en cuyas proximidades han desaparecido barcos y aviones sin dejar rastro.

La cinta, dirigida por Jordan Vogt-Roberts, cuenta con Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Corey Hawkins y John C. Reilly, entre otros.

Las alternativas

La principal alternativa llega de la mano de “Personal Shooper“, un trabajo de Olivier Assayas que mezcla el materialista mundo de la moda con la espiritualidad y la búsqueda interior, con fantasmas incluidos, de Maureen (Kristen Stewart), una joven que acaba de sufrir una pérdida familiar.

Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz y Anders Danielsen Lie forman parte del elenco del filme.

También llegan a la cartelera el drama “The Sense of an Ending” y el documental “My Scientology Movie“.

En “The Sense of an Ending“, de Ritesh Batra, un hombre es acechado por su pasado debido a un misterioso legado que le obliga a revaluar su vida actual.

Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter y Michelle Dockery son los protagonistas de la historia.

Por último, en “My Scientology Movie” el periodista británico Louis Theroux documenta su investigación sobre el funcionamiento de la Iglesia de la Cienciología.