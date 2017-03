¡La 7ma temporada de “Game of Thrones” ya tiene fecha de estreno!

La incertidumbre ha terminado para los millones de fans de la famosa serie “Game of Thrones”. Tras mantenerlos en espera por meses, finalmente este jueves HBO puso fin a la expectativa al anunciar la fecha de estreno de su próxima temporada.

A través de una transmisión en vivo desde Facebook, el canal anunció que el primer capítulo de la séptima entrega saldrá a la luz el domingo 16 de julio del 2017.

El capítulo final de la sexta entrega se emitió en junio del 2016.

Como es sabido, “Game of Thrones” suele estrenar sus temporadas en el mes abril. Sin embargo, este año la serie empezó a grabarse tarde porque “al final de la sexta temporada el invierno ya había llegado y el clima en Europa (donde se graba la ficción) no los iba a beneficiar”, según anunciaron en su momento los productores.

Aquí les compartimos el primer vídeo de adelanto que publicó HBO en sus redes:

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) March 9, 2017