La Berlinale 2017 premia con el Oso de Oro a una historia de amor onírica

La gala de cierre de la Berlinale 2017 ayer sábado en el Berlinale Palast, donde el jurado presidido por Paul Verhoeven dió luz pública a sus veredictos sobre la entrega de los Osos de Plata en la diferentes categorías y la del Oso de Oro a la mejor película, puso punto final a los intensos y agobiantes diez dias de cine (09.02. -18.02.2017) del festival.

La ceremonia moderada por la –bien respetada pero amedrentadora- comediante Anke Engelke y acompañada como siempre por su director Dieter Kosslick tuvo una duración de una hora, y daba la impresión de que debía hacerse rapidamente y sin demasiada pompa. No sin cierta decepción y sorpresa el publico presente recibió los veredictos.

Tristemente las películas de Kaurismäki y de Veiel, ambas favoritas para el Oso de Oro, quedaron desplazadas por la película húngara “Teströl és lélekröl” (On Body and Soul), de la directora húngara Ildiko Enyed. La película cuenta una curiosa historia de amor entre dos seres solitarios que trabajan en un matadero. Ambos son personas tocadas por la vida. Ella es una personalidad autista que no tolera el contacto físico. El es un hombre triste y opáco, cuyo brazo izquierdo está paralizado. Sin embargo, en ese contexto violento y sanguinario (matadero de reses), ellos, cada uno por separado, tienen siempre el sueño recurrente de ser ciervos que se cuidan y alimentan en un bosque nevado. Una investigación por una psicóloga hará manifiesta éste hecho insólito, del cual ninguno estaba consciente. La película es húngara y el matadero está situado en Budapest. Me pregunto: Qué habría dicho o interpretaría el psicoanalista húngaro Sándor Ferenczi (1873-1933) al respecto? O incluso el psicoanalista suizo Carl Jung (1875-1961) von su teoría del Insconsciente Colectivo?

En tanto Aki Kaurismäki tuvo que conformarse con el Oso de Plata al Mejor Director por “The other side of hope”, el cual, por cierto, no quiso ir a recoger al escenario. Por lo que Dieter Kosslick tuvo que llevarselo a s asiento en la sale del Berlinala Palast. Unas “Thank very much” es lo único que se le ocurrió decir. Es la primera vez en los 67 años del festival que un galardonado se resiste a recoger su premio de manos del jurado.

Por segunda vez, el direcro chileno Sebastian Lelio obtiene un Oso de Plata. Esta vez al Mejor Guión junto con Gonzalo Maza por “Una mujer fantástica”. Horas antes “Una mujer fantástica” recibió otro importante galardón: el Premio Teddy (Teddy Award) a la mejor película de la Berlinale, destinado al cine sobre diversidad sexual, es decir, LGTB y además una mención especial de los premios ecuménicos, ambos otorgados por jurados independientes.

Los otros Osos de Plata fueron distribuídos de la siguiente manera: El Oso de plata a la mejor interpretación masculina la obtuvo el tosco y desaplacible actor austriaco Georg Friedrich, por su papel de padre calamitoso en la película más aburrida del festival “Helle Nächte“ (“Bright Nights“), una de las tres películas alemanes en competición y una de las películas más criticadas por su nadismo dentro del festival.

El Oso de plata a la mejor interpretación femenina la obtuvo la actriz coreana Kim Minhee por “Bamui Haebyun-Eoseo Honja“ (“On the Beach at Night Alone“).

El jurado internacional dio el Gran Premio Especial, a la película africana congolesa “Felicité“, dirigida por el joven director franco-senegalés Alain Gomis, quien se excedió ostensiblemente en sus palabras de agradecimiento durante la ceremonia. Vale la pena rescatar su última frase que decía más o menos: “Asumimos lo que somos”.

El cine mexicano obtuvo dos reconocimientos importantes: El Oso de Plata lo recibió el cortometraje “Ensueño en la pradera”, del director mexicano Esteban Arrangoiz Julien, sobre la vida y sobrevivencia en México debido a la extremada e impune situación de violencia a la que están confrontados todos sus habitantes, y el el premio que otorga Amnistía Internacional lo recibió el documental “La libertad del diablo”, del director mexicano Everardo González, que da voces a las víctimas y a losprpios asesinos envueltos en el narcotráfico.

Esta Berlinale 2017 que culminó ayer no fué la más interesante ni la más esplendorosa en comparación con las anteriores ediciones. Además pocas estrellas de fama internacional lograron venir al festival como Richard Gere, Catherine Deveune, Robert Pattinson y Hugh Jackmann.

No obstante, claro que ya desde ahora nos alegramos y confíamos que la 68. edición – Berlinale 2018 – nos traerá una excelente selección de películas imponderables, de esas que dejan huella y no se desvanecen en las marañas de la memoria.

Lista completa de premios:

Oso de Oro a la mejor película: “Teströl és lélekröl” (“On Body and Soul”), de Ildiko Enyedi (Hungría).

Oso de Plata – Gran Premio del Jurado: “Felicité”, de Alain Gomis (Francia, Senegal, Bélgica, Alemania)

Oso de Plata – Premio Alfred Bauer: “PokoT”, de Agnieszka Holland (Polonia)

Oso de Plata a la dirección: Akis Kaurismäki, por “Toivon tuolla puolen” (The Other Side of Hope) (Finlandia)

Oso de Plata a la mejor actriz: Kim Minhee, por “Bamui Haebyun-Eoseo Honja” (“On the Beach at Night Alone”) (Corea)

Oso de Plata al mejor actor: Georg Friedrich, por “Helle Nächte” (“Bright Nights”) (Alemania)

Premio a la mejor ópera prima: “Estiu 1993” (“Verano 1993”), de Carla Simón (España)

Oso de Plata al mejor guión: “Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio (Chile, España, Alemania, Estados Unidos)

Oso de Plata a la mejor aportación artística: “Ana, mon amour”, de Calin Peter Netzer (Rumanía)

Oso de Oro al mejor cortometraje: “Cidade pequena”, de Diogo Costa Amarante (Portugal)

Oso de Plata al cortometraje: “Ensueño en la Pradera”, de Esteban Arrangoiz Julien (México)

Jurados independientes:

Premio de la Crítica Internacional Fipresci, sección a competición: “Testrol és Lélekrol” (“On Body and Soul”), de Ildiko Enyedi (Hungría)

Premio de la Crítica Internacional Fipresci, sección Panorama: “Pendular”, de Julia Murat (Brasil)

Premio Amnistía Internacional: “La libertad del diablo”, de Everardo González (México)

Mención Especial del Jurado Ecuménico: “Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio (Chile, España, Alemania, EEUU)

Premio Teddy al cine de contenido homosexual: “Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio (Chile, España, Alemania, EEUU).

Gran Premio del Jurado de la sección Generation Kplus: “Estiu 1993” (“Verano 1993), de Carla Simón (España), exaequo con “Becoming Who I Was”, de Chang-Yong Moon (Corea).