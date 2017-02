Las nominadas a Mejor canción original en los Óscar, ¿cuál ganará?

La música también tiene su protagonismo en los premios que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas

No hay duda de que la música juega un papel crucial en una película. Por eso, desde 1934, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas premian a la Mejor canción original creada para una cinta.

Este galardón se le otorga al autor y compositor del tema, más no al intérprete. Para poder optar a la categoría, el tema tiene que ser creado exclusivamente para la película y debe aparecer en algún momento, ya sea en pantalla o en off. En caso de aparecer en los créditos finales, tendrá que ser la primera canción en sonar, por lo que aquellas que aparezcan en segundo o tercer lugar no pueden ser nominadas.

En esta oportunidad, son cinco los temas que se disputan el preciado galardón, dos de ellos pertenecientes a la misma cinta (La La Land). La película podría tener más temas dignos de nominación, pero el tope máximo permitido es dos por largometraje.

Escuche cada uno de los temas, junto a su reseña y haga sus pronósticos sobre quién podría ser el ganador.

“Audition (The Fools Who Dream)”, por Emma Stone en “La La Land”

El musical consentido de la temporada de premios goza de varios temas memorables. Uno de ellos es el que interpreta Mia (interpretada por Emma Stone) cuando presenta la audición que la lleva seguidamente al estrellato. Este momento, en el que la protagonista habla de su tía que viajó a París buscando un sueño, se convirtió en uno de los más emotivos de la cinta.

Justin Hurwitz se encargó de la música, mientras que la letra la escribieron Benj Pasek y Justin Paul. Hurwitz confesó a la revista Variety que esta es su canción preferida de la película. “Musicalmente, es de la que estoy más orgulloso. Además, me siento identificado con la letra, porque soy un creativo de Los Ángeles”.

El compositor también comentó que fue el tema que menos le costó realizar. “Con varias canciones hubo mucho que hablar hasta llegar al resultado final. Un montón de idas y venidas con pruebas, escuchando vagamente a referencias en busca de inspiración. En cambio, para ‘Audition’, realmente no estaba escuchando nada. No estaba tratando de sonar a nada. Simplemente la compuse motivado por mis emociones”.

“Can’t Stop the Feeling!”, por Justin Timberlake en “Trolls”

Todo un exitazo en 2016, cuando logró debutar en el puesto No. 1 del Billboard Hot 100 y se convirtió en la canción más vendida del año en Estados Unidos. Previamente fue nominada a los Globos de Oro, Premios de la Crítica Cinematográfica y Premios Satellite, como mejor canción original.

Es el cuadragésimo primer tema del Billboard Hot 100 en ser postulado a un Óscar. Cuenta con la composición de Justin Timberlake (quien es el intérprete) y Max Martin.

De todas las nominadas, es la canción más pegajosa, pero quizá eso no sea suficiente para alzarse con el galardón.

“City of stars”, por Ryan Gosling y Emma Stone en “La La Land”

La segunda carta de presentación de “La La Land” en esta categoría y, posiblemente, la gran favorita, luego de haber triunfado en los Globos de Oro y los Premios de la Crítica Cinematográfica.

El tema es interpretado por primera vez por Sebastian (Ryan Gosling), mientras baila en el muelle de Hermosa Beach. Más adelante, repite la canción haciendo dueto con Mia (Emma Stone), durante el montaje de una gira que él está preparando.

La canción habla de Los Ángeles como una ciudad de sueños, donde los jóvenes buscan oportunidades y encuentran el amor. Al igual que “Audition”, fue compuesta por Justin Hurwitz; Benj Pasek y Justin Paul se encargaron de la letra.

“How Far I’ll Go”, por Auli’i Cravalho (y Alessia Cara) en “Moana”

Con esta pieza, el compositor Lin-Manuel Miranda podría ingresar en la exclusiva lista de ganadores EGOT (Emmy, Grammy, Óscar y Tonny). En la cinta, la canción es interpretada por la actriz y cantante estadounidense Auli’i Cravalho en su papel como Moana. Sin embargo, la canadiense Alessia Cara fue quien grabó el tema para la banda sonora. Por eso, acá se incluyen ambas versiones. La canción viene de ser nominada a Mejor canción original en los Globos de Oro.

Miranda contó a American Public Radio que para componer la obra, se encerró en el dormitorio de su infancia, con el fin de forzar su mente a revivir la época de los dieciséis (la misma edad que tiene Moana en la cinta), en la que se enfrentaba a lo que parecía ser una “distancia imposible” entre su vida y el mundo del espectáculo.

“The Empty Chair”, por Sting en “Jim: The James Foley Story”

Sting compuso esta melancólica balada junto al productor estadounidense J. Ralph. El tema, protagonista del documental “Jim: The James Foley Story”, rinde homenaje al periodista James Foley, quien fue asesinado por el ISIS en 2014.