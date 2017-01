Las razones por las que un periodista venezolano dice que Habach no debe ganar

"Ella no es de las que compiten sanamente, es de las que son capaces de romper tacones y vestidos con tal de salirse con la suya"

El periodista venezolano y missólogo Julio Rodríguez Matute hizo una publicación bastante polémica en su perfil de Facebook, donde explica las razones por las que cree que la representante venezolana Mariam Habach no debería ganar el Miss Universo.

“Creo en los cambios que se están implementando en Miss Universo, y creo que debe ganar una mujer que represente lo que el Miss Universo ahora está buscando”, escribió en su nota, la cual fue difundida por el portal Sumarium.

“¿Por qué no me gusta Mariam Habach? Mucha gente me ha criticado porque no incluí a la venezolana en mi Top 12. Hay muchas cosas que sé y que no quería contar, pero decidí hacerlas públicas para que entiendan mi punto de vista.

Soy venezolano y siempre voy a apoyar, no solo a las misses, sino a las cosas buenas de mi país, pero lo malo no puede apoyarse y la Habach entra en ese renglón. Me explico, no se trata del país, sino de la gente, en este caso, Mariam Habach. Gente buena y gente mala hay en todas partes. No se trata de generalizar, cuando una persona actúa mal, sea de donde sea, yo le agarro ‘idea’ y ya la veo con otros ojos. Muchos de ustedes solo están viendo el ‘envoltorio’ porque no la conocen personalmente.

Mantengo amistad y buenas relaciones con Osmel Sousa y también con el doctor Javier Gómez, mánager de Mariam, y fue gracias al doctor que fui a Barquisimeto a cubrir el concurso Señorita Centroccidental 2015, donde ganó Mariam Habach. Allí la conocí y, lamentablemente, en el mismo lugar donde ella ganó esa corona regional, vi cómo maltrataba, no solo a su gente de confianza, sino a los humildes empleados del lugar.

Mariam jamás me ha hecho algo malo a mí ni he sabido que haya hablado mal de mí tampoco, pero el solo hecho de ver el maltrato a los demás, con mis propios ojos, me hace dar cuenta qué tipo de persona es ella.

Indagando un poquito más por aquí y por allá, en el mismo Barquisimeto, me pude dar cuenta que mi percepción no estaba equivocada. Mariam siempre ha sido una niña rica, que lo ha tenido todo y la han malcriado mucho. Siempre ha tenido lo que ha querido. Ha crecido con suntuosidad, llena de lujos y eso no se le critica. Lo que yo le critico es que, lamentablemente, esa vida ha dado pie para que sea una niña arrogante, que vea por debajo a la gente que no es de su nivel socioeconómico, que solo le importen las cosas banales, que se burle de la gente porque desgraciadamente no tuvo la suerte que ella tuvo. Y esa manera de ser hace que yo no la pueda ver bella, la veo como una de las hermanastras de Cenicienta, la veo fea por fuera así como es por dentro.

Ella no es de las que compiten sanamente, es de las que son capaces de romper tacones y vestidos con tal de salirse con la suya. Si no me creen, pregúntenle a varias de las que han competido con ella en los nueve concursos en los que ella ha competido y ganado (porque ya ella se da por sentado que ya ganó Miss Universo, y ya hasta ha declarado que se va a ir a vivir un año a Nueva York). Pregúntenle a varias de las chicas que compitieron con ella en el Srta Centroccidental o en el Miss Venezuela o, mejor aún, a las que están allá en Manila con ella en Miss Universo. ¿Por qué le dicen ‘la ella’? Porque ni la quieren nombrar. Muchos dicen que es por envidia porque la ven fuerte candidata, pero no, señores, no es solo por eso. Pregúntenle a Miss Uruguay lo que ha hecho Mariam, de ridiculizarla y humillarla y hacerla llorar casi todos los días con comentarios malsanos. Pregúntenle a las chaperonas y al Staff del concurso por qué están hartos de ella; porque está acostumbrada a tratar mal a los ‘plebeyos’, como ella define a la gente que está por debajo de ella. Trata mal a los empleados del hotel donde se hospeda en Manila, trata mal a sus compañeras de concurso, trata mal a todo el mundo. Ella es ‘fake’, aparenta una cosa que no es.

Ahora debo reconocer que ella ha sido la mega favorita en Filipinas, tiene excelente cuerpo, pasarela exquisita, es elegante y con el dinero que tiene ha sabido vestirse muy bien, las cirugías plásticas la han mejorado mucho (aunque hay gente que piensa lo contrario). Eso es innegable. No se trata de hablar mal de la chica ni de ofender la ‘reputación de una dama’ como seguramente muchos que la defienden o la veneran saldrán a decir. No se trata de eso, se trata de explicar las razones por las cuales ella no me parece idónea para ser parte de las finalistas y mucho menos de ser la ganadora del Miss Universo.

Y a los venezolanos que siguen con vehemencia los concursos, solo les digo que sean mas humildes, he leído muchísimos comentarios arrogantes que dan por descontado que la Habach ya ganó y hablan pestes de las otras candidatas. Señores, no cuenten los pollos antes de nacer, sean menos pedantes ya que por eso nos señalan en otros países, por creernos que somos los mejores y que los demás son una mierda. Creo en los cambios que se están implementando en Miss Universo, y creo que debe ganar una mujer que represente lo que el Miss Universo ahora está buscando, esto ya no es solo un concurso, es un casting de trabajo. Si Mariam gana Miss Universo, bien por Venezuela, ya que el país necesita una alegría entre tanta desgracia, pero yo jamás voy a apoyar a una persona de mal corazón, sea del país que sea. Buenos días a todos”.