¡Otro premio! Mariam Habach recibe título de “Miss elegancia” en el Miss Universo

Gracias Davao por todas las atenciones, gracias por recibirme llenos de amor y calidez humano – Venezuela mi nuevo premio es para ustedes! Gracias por todo "Miss Phoenix" – Miss Elegancia ❤🇻🇪 Salamat po Filipinas

