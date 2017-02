Roberto Gómez Bolaños, un “chavo” que cumpliría hoy 88 años

Fue actor, guionista, productor, comediante, escritor y un genio de la comedia. Hablamos del mexicano Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito quien este martes estaría cumpliendo 88 años.

Nacido el 21 de febrero de 1929, en la Ciudad de México, fue hijo de la secretaria bilingüe Elsa Bolaños Cacho y del pintor, dibujante y profesor ilustrador Francisco Gómez Linares. Estudió ingeniería mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero nunca se graduó.

Antes de convertirse en uno de los actores más emblemáticos de Latinoamérica, fue boxeador amateur. Se graduó como arquitecto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque nunca ejerció esa profesión.

Su carrera artística comenzó en la radio y la pantalla chica luego de haber sido creativo publicitario. En 1973 sus programas eran un éxito internacional y se transmitían en toda América Latina, ocupando el primer lugar de sintonía y popularidad.

Su nombre profesional, Chespirito, se debe al director cinematográfico Agustín P. Delgado, derivado del diminutivo de la pronunciación españolizada del apellido de William Shakespeare (fonéticamente Chekspir), debido a la estatura de Gómez Bolaños y por el talento de este para escribir historias que asemejaba a las de Shakespeare.

Chespirito no sólo iluminó a la televisión con sus genialidades, también se convirtió en un referente de la cultura y el lenguaje popular de todos los latinos. Porque ¿quién no se ha salvado de un mal trago con una acción inesperada, para luego alegar : “no contaban con mi astucia”? ¿O quién, tras llegar la confirmación de una corazonada, no ha respondido “lo sospeché desde un principio”?. O seguramente tras cometer un error, alguna vez nos hemos disculpado diciendo “se me chispoteó”.

Si es eres de estos, tienes parte del legado de Roberto Gómez Bolaños en ti. Así que en este día de su cumpleaños vamos a recordarlo con el cariño de nos sembró “sin querer queriendo”.