¡Tras 10 años juntos! “Nacho” se despide de “Chino”

Por qué #CHYNO ? Porque está señal? CHYNO es el nombre que le doy a esta etapa musical o mejor dicho artística en la cual me propuse lograr cosas que antes no había podido. Desde la música, actuación hasta en la pintura, será la forma de reconocerme y dejar mi huella. Siempre había querido usar la "Y" en mi nombre pero para la marca @chinoynacho no era conveniente porque así se había consolidado y por respeto a mis compañeros olvide esa idea. Ahora que comencé a diseñar, producir, cantar, actuar y hasta pintar con un equipo de trabajo renovado, decidimos que era el momento de divertirnos haciendo lo que hasta ahora no habíamos podido. La señal es simplemente una forma de reconocimiento y saludo que en complicidad con ustedes quisiera posesionar en nuestros encuentros artísticos públicos. No es una señal illuminati o de alguna secta secreta como he leído en sus comentarios 😂😂Así que gracias por sus mensajes, aquí la razón de este par de elementos que desde hace días me vienen preguntando. Gracias por estar ahí atentos🙏🏻 por cierto, estoy en República Dominicana!!!! Dios bendiga esta hermosa tierra 😉

