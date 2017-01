Venezuela buscará Back to Back en el Reinado Internacional del Café

Ana Cristina Díaz D'Santiago, quien participó en el Miss Venezuela 2015, buscará suceder a su compatriota Maydeliana Díaz

Este sábado, la venezolana Ana Cristina Díaz D’Santiago buscará ganar la corona en la final del Reinado Internacional del Café, celebrado en la ciudad colombiana de Manizalez, concurso en el que la actual soberana es la también venezolana Maydeliana Díaz.

“Me siento muy bien preparada. Sin duda, mi paso por el Miss Venezuela fue de mucha importancia. Ahora tengo mayor madurez y llevar la banda de Venezuela en mi pecho fue siempre mi gran anhelo”, dijo la beldad, que buscará el “Back to Back” por la nación. “Ahora que tengo la oportunidad mostraré todos mis conocimientos para dejar el nombre de mi país muy en alto”.

Díaz, quien es arquitecto de profesión y cumplirá 25 años durante su participación en el concurso, alegó sentir un gran peso sobre sus hombros, al ser una compatriota la que ostenta la corona. “Es un reto mayor, eso me da mayor energía, empuje y sin duda un gran compromiso y mayor responsabilidad, que he asumido desde el día uno, cuando me enteré que participaría”. Cabe acotar que la beldad representó al estado Mérida en el Miss Venezuela 2015, donde además obtuvo la banda de Miss Elegancia.

Para su participación en Manizales se preparó en oratoria con Andrés Carmona, en estilismo y maquillaje con Julio César Arraiz. Además, lleva vestuario de Daniel Arriechi, de Tiendas Talento Moda Venezuela, Julio Mora, Hugo Espina, Raenrra, Alejandro Ramírez, María Moschiano, Andartu, Rubén López, Daniel Sánchez y Accesorios Voyage. Todo bajo la supervisión de su mánager Miguel Méndez y con la colaboración de Osmel Sousa.

Venezuela ha logrado cuatro coronas en el concurso: Jairam Navas, en 1998, quien a su vez coronó en 1999 a su compatriota Dayra Lambis. En 2013 fue el turno de Ivanna Vale y en 2016 Maydeliana Díaz. La trujillana Elizabeth Mosquera también participó y logró ser la Tercera Princesa antes de convertirse en Miss Internacional en 2010.