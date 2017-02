¡Y el Oscar es para…! Asi va la 89 edición de los Premios Óscar

La gala de la 89 edición de los Óscar dio comienzo la noche de este domingo desde el Teatro Dolby, de Hollywood, una ceremonia donde el musical “La La Land”, de Damien Chazelle, parte como la gran favorita con 14 nominaciones.

El filme tiene en sus manos igualar o superar la cifra histórica de 11 estatuillas doradas, una marca en posesión de “Ben-Hur” (1959), “Titanic” (1997) y “The Lord of the Rings: The Return of the King” (2003).

Otras cintas favoritas para la cita son el drama independiente “Moonlight” y la cinta de ciencia ficción “Arrival”, con ocho candidaturas, respectivamente.

Pocos detalles han trascendido sobre el contenido de la gala conducida por el humorista Jimmy Kimmel, quien tratará de imponer su humor entre las actuaciones musicales y las referencias a las polémicas políticas del presidente de EEUU, Donald Trump.

La de Justin Timberlake ha sido la primera actuación de la velada, con su canción nominada “Can’t Stop the Feeling”, de la película “Trolls”, justo antes del que será el primer monólogo de Kimmel.

El primer Óscar que se entregará será el de mejor actor de reparto, un galardón para el que Mahershala Ali parte como favorito por su trabajo en “Moonlight”.

Mejor Maquillaje y Peinado para #SuicideSquad y la cuarta estuilla para Coleen Atwood por su Diseño de Vestuario en #FantasticBeasts.

“Somos la única profesión que celebra lo que significa vivir la vida” dijo Viola Davis al recibir su estatuilla a la Mejor Actriz de Reparto por “Fences”.

Piper, una bella historia de los estudios Pixar sobre atreverse a vencer los miedos gana Mejor Corto Animado en los #Oscar2017

Zootopia, una historia sobre la tolerancia que necesita la humanidad, gana Mejor Película Animada