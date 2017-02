Oscar 2017: negros sí, latinos no, por Aquilino José Mata

Por: Aquilino José Mata

El año pasado la comunidad afroamericana de Hollywood llevó a cabo un boicot porque entre los nominados al Oscar en aquella oportunidad no aparecía ningún negro. Luminarias como el director Spike Lee y el actor Will Smith, entre otros, decidieron no acudir a la gala a modo de protesta. A través de las redes sociales y otros medios manifestaron contundentemente su posición. La iniciativa tuvo su efecto, a juzgar por la lista de aspirantes para la próxima edición del premio de la Academia, a realizarse el próximo domingo 26 de febrero.

Moonlight, Fences y Talentos ocultos tres películas protagonizadas por actores afroamericanos, están en la lista de las nueve nominadas al Oscar 2007, mientras entre los histriones figuran seis intérpretes negros: Denzel Washington (Fences), Ruth Negga (Loving), Mahershala Ali (Moonlight), Viola Davis (Fences), Octavia Spencer (Talentos ocultos) y Naomie Harris (Moonlight). A este grupo se agregan tres cintas que abordan las tensiones raciales, nominadas al mejor documental: I am Not Your Negro, 13th y O.J: Made in America. Es la primera vez que hay actores afroamericanos postulados en todas las categorías de actuación.

Todo eso estaría muy bien si los votantes de la Academia no se hubiesen olvidado de los latinos. A pesar del monopolio de México en la categoría de mejor director los últimos tres años de manera consecutiva (Alfonso Cuarón en 2014 por Gravity y Alejandro González Iñárritu en las ediciones de 2015 y 2016 por Bird y El Renacido, respectivamente), en este 2017 solo aparecen dos latinos en las categorías técnicas: el mexicano Rodrigo Prieto, nominado por la fotografía de Silencio, de Martin Scorsese, y el estadounidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, compositor de la canción finalista de Moana, de los estudios Disney.

Los latinos ni siquiera están presentes en la categoría de mejor película de habla no inglesa, a pesar de los innegables méritos de filmes como Neruda, del chileno Pablo Larraín, reconocimiento que hubiese sido aleccionador en estos tiempos, en los que Donald Trump acusa a los mexicanos de violadores y ladrones. La Academia tenía en sus manos un buen antídoto contra los insultos, el desprecio y la xenofobia del presidente de Estados Unidos.

A Hollywood también parece olvidársele que Los Ángeles no solo es la ciudad de las estrellas, el cine y la fama. Es también la urbe con mayor número de mexicanos por detrás de la Ciudad de México. Esta amnesia afectó igualmente a Demian Chazelle, el director de La La Land, el musical con 14 nominaciones y el gran favorito del Oscar, quien no utilizó a ningún latino en su cinta, a pesar de estar rodada en L.A., un ámbito que sin hispanos sería tan irreal como una Olimpíada sin atletas.

Lo que sí es seguro es que la ceremonia número 89 de los Oscar, estará marcada por la presidencia de Donald Trump , pues se esperan discursos más que suculentos contra las políticas anti inmigración del mandatario republicano.

La voz de las estrellas del cine estadounidense comenzó a escucharse a través de Meryl Streep, cuando en la ceremonia de los Globos de Oro, en su discurso de aceptación del premio Cecil B. De Mille a la trayectoria, le propinó un virulento ataque a Trump sin tan siquiera mencionar su nombre. Desde entonces las críticas se han sucedido en todas las galas de esta temporada de premios, pero se estima que las de los próximos Oscar sean las más politizadas desde 2003, cuando la entrega de las estatuillas coincidió con la invasión estadounidense a Irak.

Tampoco se puede negar que a pesar de la reivindicación racial a favor de los afroamericanos que caracteriza a los Oscar 2017, la favorita sigue siendo la muy caucásica y evasiva La La Land, con sus 14 nominaciones y todas las premiaciones previas ganadas rotunda e incuestionablemente. Paradójico pero cierto.