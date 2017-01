Beethoven, las 9 sinfonías y los conciertos: Mi vida es una sola nota

Ludwig van Beethoven es para mi el más grande compositor de sinfonías en la historia de la llamada música académica, por supuesto que esto no quiere decir que no reconozco la importancia de tantos otros compositores de obras sinfónicas como : Haydn, Mozart, Schubert, Brahms, Mendelssohn, Schumann, Tchaikovski, Bruckner, Mahler, Prokofiev o Shostakovich.

Lo que me sucede con las sinfonías de Beethoven es que por más que las he escuchado infinidad de veces siempre ,cuando las vuelvo a oír, descubro cosas que antes no había percibido y nunca me fastidian más bien me gusta percibir las diferencias que le incorporan los diferentes directores de orquesta.

He querido completar este post con los 5 concierto para piano, el concierto para violín y el triple concierto para piano, violín y cello

Trataré en este post de ver si en YouTube encuentro mis versiones preferidas o por lo menos aquellas que, a mi gusto, logran captar la esencia de esa música grandiosa. Esta vez no iniciaré con mi preferida sino que las pondré en orden cronológico

SINFONIA No 1: Georg Solti, Chicago

SINFONIA No 2: Otto Klemperer

SINFONIA No 3 ” Heroica” : Von Karajan, Berlin

SINFONIA No 4 & 7: Carlos Kleiber, Concertgebouw Amsterdam

SINFONIA No 5: Wilhelm Furtwangler, Berlin

SINFONIA No 6 ” Pastoral” : Neeme Jarvi

SINFONIA No 8: Hermann Scherchen

SINFONIA No 9: Furtwangler, Seefried, Dermota, Anday, Schoffler

PIANO CONCERTO No 1: Argerich, Abbado

PIANO CONCERTO No 2: Krystian Zimerman

PIANO CONCERTO No 3: Benedetti Michelangeli, Giulini

PIANO CONCERTO No 4 Mitsuko Ushida, Mariss Janson

PIANO CONCERTO No 5 ” Emperador” : Maurizio Pollini, Karl Bohm

VIOLIN CONCERTO: David Oistrakh

TRIPLE CONCERTO: Richter, Oistrakh, Rostropovich, Von Karajan