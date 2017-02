Aretha Franklin la reina del Soul

Para muchos Aretha Franklin es una de las artistas más influyentes en la música contemporánea, hasta el punto que, en la revista Rolling Stone, ocupa el puesto número uno de la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos.

En sus raíces están la gran influencia de la música gospel, su evolución no fue hacia el jazz ya que ella se consideraba como una cantante de soul.

Prácticamente, durante su carrera, colaboró con todos los grandes como Ray Charles, Eric Clapton, James Brown, George Benson, Stevie Wonder, Elton John, Tonny Bennett y tantos otros que sería una lista muy larga para incluirla.

Tuvo numerosos premios y muchas de sus canciones siguen siendo un permanente éxito y empezaremos este post con una de ellas Respect.

Respect

I say a little prayer

Natural Woman

Think

Rolling in the Deep ( The Aretha version)

I will survive ( The Aretha version)

A rose is still a rose

Baby, Baby,Baby

Cold Cold Heart

Dueto con Mariah Carey

Love all the hurt away con George Benson

How do you keep the music playing con Tony Bennett

Chain of fools

It isn’t, It wasn’t Ain’t never gonna be con: Whitney Houston

Until you come back to me con Stevie Wonder

Gentle on my mind con: Andy Williams

Do right woman, Do right man

Two to Tango con Ray Charles

Spirit in the dark con Elton John

Eleanor Rigby

I never loved a man

Son of a preacher man con: Janis Joplin

Misty

You are my sunshine

My way