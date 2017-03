Barbra Streisand, una de las más versátiles cantantes americanas

Esta cantante, compositora, actriz, productora y directora de cine es uno de los personajes más interesante que ha producido norteamericana. Ha ganado infinidad de premios, entre los que destacan Óscar, Grammy, Emmy, Golden Globe, Tony además del premio del American Film Institute.

Entre las curiosidades de esta gran artista popular fue su grabación en 1976 de un álbum de música clásica que fue objeto de reacciones encontradas pero que fue muy apreciada por el pianista académico Glen Gould.

Su actividad frenética en los años 60, 70 y 80, ha disminuido sin embargo, cada una de sus limitadas presentaciones se convierten en un verdadero acontecimiento.

En septiembre de 2009, la cantante brindó un concierto especial en el Village Vanguard, en Nueva York. Esta presentación fue grabada y publicada en formato de DVD por Columbia, bajo el título de One Night Only Barbra Streisand and Quartet at The Village Vanguard. En ese mismo año lanzó al mercado un nuevo álbum de estudio, Love is the answer. El disco, producido por Diana Krall, llegó a los primeros puestos de las listas UK Albums Chart y Billboard 200. De este modo, junto con “Partners”, álbum de 2014, se convirtió en la única artista hasta este momento en lograr encabezar la lista Billboard 200 por lo menos una vez durante seis décadas consecutivas.

Empezaré este post con una de las canciones de ella que más me gusta, People

People

Woman in Love

The Way We Were

What Kind Of Fool con: Barry Gibb

I Still Can See Your Face con: Andrea Bocelli

Beau Soir ( Debussy)

Lascia ch’io pianga ( Haendel)

Pavane ( Fauré)

No more tears con: Donna Summer

Tell him con: Celine Dion

It Had to Be You con: Michael Bublé

You don´t bring con : Smile con : Tony Bennett

Hello Dolly con: Louis Armstrong

I finally found someone con: Bryan Adams

The shadow of your smile

Gentle Rain

All The Things You Are

Crying Time con: Ray Charles

Memory

Ne Me Quitte Pas

Love me tender con : Elvis Presley

AVINU MALKEINU