El cello: algunas de las principales composiciones

El cello, decía mi padre, es el instrumento que más se parece en tonos a la voz humana. Muy joven tuve la oportunidad de escuchar en el Aula Magna de la UCV a ese incomparable cellista que fue Pablo Casals, quién hasta la fecha no ha tenido, en mi humilde opinión, a ningún interprete que lo supere. Son numerosas las composiciones para Cello y trataré en este post de incluir, al menos, las que a mí me parecen más interesantes. No pretendo ser un árbitro sobre la calidad de las diversas obras, simplemente deseo compartir con ustedes las que, a través del tiempo, me han dejado su huella. Empezaré este post con algo que no tiene parangón como lo es la versión de Pablo Casals de la Suite No 1 de Juan Sebastián Bach.

Juán Sebastián Bach Suite No 1 de: Pablo Casals

Dvorak :Concierto para cello,: Jacqueline Du Pré

Beethoven : Cello Sonata No 3: Paul Tortelier & Eric Heidsiek

Beethoven: Triple Concerto: Richter,Oistrakh, Rostropovich, Von Karajan

Tchaikovsky: Variaciones Rococo: Mstislav Rostropovich

Astor Piazzolla: Oblivion: Sol Gabetta

El cants del Ocells: Pablo Casals & Horszowski

Dvorak: Cello Concerto: Gautier Capuçon

Brahms-Double Concerto:Piatigorsky, Heifetz

Ennio Moricone: Cinema Paradiso : Yo Yo MA & Chriss Botti

Schumann: Cello concerto: Rostropovich & Bernstein

Brahms : Cello Sonata No 2: Du Pré & Barenboim

Elgar: Cello Concerto: Sol Gabetta

Rachmaninoff: Vocalise: Mischa Maisky

Schubert: Sonata Arpeggione: Yo-Yo Ma & Rudolf Firkušný

Saint Saens: Cello Concerto: Rostropovich & Muti

Vivaldi: Conciertos para Cello: Christophe Coin & Il Giardino Armonico

Folías de España: Jordi Savall

Brahms: Double Concerto violin , Cello: Stern, Yo-Yo Ma

Beatles: Norwegian Woods/ For no one: Ofra Harnoy

Faure: Pavane: 12 Cellistas de la Filarmónica de Berlín

Haydn: cello concerto No 1: Rostropovich

Brahms and Debussy Duos: Helene Grimaud & Sol Gabetta

Piazzola : Libertango: Yo-Yo-MA

Jobim: Chega de Saudade: Yo-Yo Ma & Rosa Passo

Boccherini cello concerto No 6: Rostropovich

Shostakovich: Cello Concerto N0 1: Sol Gabetta

Bolling: Suite for Cello and Jazz Piano Trio: Yo Yo Ma

Barber: Cello Concerto: Christine Lamprea

Khachaturian cello concertó: Rostropovich