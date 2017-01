Eric Clapton un gran cantante y prodigio de la guitarra eléctrica

Su estilo musical ha sufrido múltiples cambios a lo largo de su carrera, pero sus raíces siempre han estado profundamente ligadas con el blues. Es miembro del salón de la fama del rock por partida triple: como miembro de The Yardbirds, de Cream y como solista, además es considerado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y se le considera como uno de los grandes influenciadores en el uso de ese instrumento

En su larga carrera ha recibido numerosos premios entre otros varios Grammys. Es sin duda uno de los grandes artistas activos de la misma generación de los Beatles y tantos grandes que surgieron en los años sesenta y setenta

En este post quiero empezar con una de sus obras más sentidas me refiero a Tears in Heaven

TEARS IN HEAVEN

WONDERFUL TONIGHT

SUNSHINE OF YOUR LOVE ( Cream)

LAYLA

WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS CON: PAUL McCARTNEY

COCAINE

I SHOT THE SHERIFF

AFTER MIDNIGHT & CALL ME THE BREEZE CON JJ CALE

DRIFTING BLUES

RIDING WITH THE KING CON : BB KING

CHANGE THE WORLD

MY FATHER EYES

DON’T LET ME BE LONELY TONIGHT

BLUE EYES BLUE

FOREVER MAN CON: STEVE WINWOOD

GUITAR SOLO

HAVE YOU EVER LOVED A WOMAN

JUST A CLOSER WALK WITH THEE CON : WYNTON MARSALIS

IT’S IN THE WAY THAT YOU USE IT

CORRINE, CORRINA CON : WYNTO MARSALIS

MONEY FOR NOTHING CON : STING AND PHIL COLLINS

SOMETHING CON: PAUL McCARTNEY

NOTHING BUT THE BLUES

Something con George Harrison