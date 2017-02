89na entrega de los premios Oscar se vive por DIRECTV

El domingo 26 de febrero, los suscriptores podrán disfrutar de la 89na entrega de los premios Oscar por TNT, en exclusiva para la TV por suscripción. Además, podrán seguir la más amplia cobertura de la alfombra roja a través de E! Entretaiment Television

Cerrando con broche de oro la temporada de premios, llega la 89na edición del galardón que consagra lo mejor del séptimo arte: el Oscar. DIRECTV, empresa líder en televisión por suscripción, trae la mejor cobertura en vivo de los Premios de la Academia, a través de la señal de TNT.

El domingo 26 de febrero, los amantes del cine, podrán seguir de cerca todos los detalles de la gala más importante del año, que tendrá lugar en el Dolby Theater en Hollywood, estará bajo la conducción del comediante estadounidense Jimmy Kimmel.

Esta edición está marcada por el fenómeno musical de La La Land, con 14 nominaciones, récord, que hasta ahora, solo habían alcanzado All about eve (1950) y Titanic (1997), convirtiéndose así en la gran favorita de la noche. Le sigue de cerca, el controversial drama ambientado en Miami, Moonlight y el film de ciencia ficción The Arrival.

Antes, los clientes de DIRECTV podrán seguir las incidencias del pre show y la Alfombra Roja por la pantalla de E! Entretaiment Television.

Información de programación:

TNT canal 502 y 1502 HD

E Entretaiment canal 222

Alfombra roja:

Domingo 26, 6:00 pm

Premios Oscar:

Domingo 26, 8:00 pm