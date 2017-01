ADATA presenta el SSD SU900

ADATA® Technology, fabricante líder en módulos DRAM de alto rendimiento y productos flash NAND anunció el lanzamiento del disco SSD Ultimate SU900 2.5” SATA 6Gb/s, con una mayor expansión en el almacenamiento 3D NAND Flash.

“El SU900 brinda 3D MLC NAND de alto grado y utiliza el controlador SMI 2258. Se destaca por su gran capacidad de almacenamiento que llega a los 2TB, con un rendimiento reforzado gracias al Buffer Cache SLCy la Cache DRAM,” dijo Marcela Gorini, Country Manager Cono Sur de ADATA, y agregó: “Para garantizar la integridad de datos, el SU900 ofrece correción de errores LDPC, conformación de datos, nivelación de desgaste y Motor RAID. Alcanza velocidades de 560MB/s de lectura y 525MB/s de escritura, e incluye un separador de 2.5mm y un soporte para 3.5”. ADATA brinda una garantía de 5 años.”

3D MLC NAND en diversas capacidades

Los discos SSD 3D NAND SSD aprovechan el potencial que brinda su mayor densidad, es por ello que el SU900 cuenta con un modelo de 2TB. Los usuarios pueden elegir también entre modelos de 256GB, 512GB y 1TB. La memoria Flash en el SU900 es 3D MLC de alto grado, asegurando una mayor fiabilidad, vida útil y rendimiento. El SSD emplea un controlador SMI 2258, llevando el rendimiento a 560MB/s de lectura, 525MB/s de escritura y 85K/90K IOPS. Gracias a la clasificación y garantía de calidad de ADATA, el SU900 tiene un TBW de hasta 800TB y un MTBF de 2,000,000 horas.

Alto rendimiento sostenido y estricta integridad de datos

“Al igual que la mayoría de los discos SSD de ADATA, el SU900 cuenta con Buffer Cache DRAM y Buffer Cache SLC para asegurarse que el rendimiento no sufra caídas no deseadas. Para minimizar el desgaste de las células NAND, el SU900 soporta conformación de datos, nivelación de desgaste y Motor RAID. Tiene también LDPC ECC inteligente para eliminar la vasta mayoría de errores potenciales de datos. Por consiguiente, el SU900 no sólo supera a los discos mecánicos, sino que además es más confiable a largo plazo,“ explicó Marcela Gorini.

Paquete completo para una fácil instalación

“Con una altura de 7mm y formato de 2.5” el SU900 se puede instalar en cualquier ultrabook, notebook y en la PS4/PS4 Pro, permitiendo una rápida y sencilla mejora. El paquete incluye, además, un separador de 2.5mm para un mejor posicionamiento en bahías de 9.5mm de alto, y también un suporte para 3.5”. Esto asegura una sencilla instalación universal desde la más liviana ultrabook a computadoras de escritorio de alto rendimiento. Para reflejar el cuidado y calidad empeñado en producir el SU900, el SSD está cubierto por una garantía de 5 años”, concluyó Gorini.

ADATA tiene su tienda oficial en Mercado Libre para el usuario final y con gran variedad de productos: http://listado.mercadolibre.com.ar/adata-tienda-oficial_Tienda_adata