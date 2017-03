A&E presenta la 2da. temporada de “Mi Vida” con Síndrome de Down

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo), A&E estrena la segunda temporada de MI VIDA con Síndrome de Down, el reality no estructurado merecedor de un premio Emmy y homenajeado por la Television Academy Honors, ofrecerá nuevas aventuras a partir de este 17 de marzo de este grupo de jóvenes adultos con síndrome de Down que buscan su independencia personal y cultivar sus propias relaciones, amorosas, de amistad y trabajo.

Producida por Bunim/Murray producciones, la serie relata y exhibe las historias de estos siete jóvenes del sur de California junto con sus familiares y amigos: Rachel (33), una joven que trabaja en una compañía de seguros y que sueña con casarse; Sean (22), un excelente golfista y deportista y un gran rompecorazones; John (29), un apasionado de la música y el rap nacido para entretener; Steven (25), un aficionado del cine que trabaja lavando platos en un estadio de béisbol de Anaheim, CA, y que atiende en un local de comidas; Cristina (26), una dulce y compasiva joven que trabaja en una escuela secundaria y que adora a su novio con el que mantiene una relación hace más de cuatro años; Megan (23), una emprendedora de la moda que creó una marca de ropa y que además quiere concretar su sueño de ser productora de cine; y, por último, Elena (29); una gran cocinera que abraza a la vida y a la que le encanta bailar y escribir poesía.

En su primera temporada, MI VIDA con Síndrome de Down no sólo registró records de audiencia sino que fue reconocida y premiada con un Emmy en su última entrega y, además, fue una de las seis homenajeadas durante la novena edición de la Television Academy Honors, premio que reconoce la programación que crea conciencia, educa y motiva al público. Además, cabe destacar que en mayo del pasado año, en honor al estreno de la serie, el artista argentino Juan Manuel Rozas pintó un mural en la ciudad de México con una alegórica imagen con el fin de generar conciencia sobre el síndrome de Down.

En esta segunda temporada que consta de 10 episodios, MI VIDA con Síndrome de Down ofrecerá una mirada íntima este diverso grupo de hombres y mujeres jóvenes adultos con síndrome de Down que además son amigos entre sí, y de los que se conocerán aspectos humanos tales como cuáles son sus sueños, miedos, anhelos, grandes desafíos, sus mayores virtudes, sus trabajos, sus hobbies y, sobre todo, cómo llevan adelante su propia vida con su discapacidad y qué significado tiene para ellos el Síndrome de Down. Siete jóvenes con una misma discapacidad pero con grandes y diferentes capacidades personales. Para el final de temporada, A&E presentará un capitulo extra, que será un especial de una hora con un conmovedor vistazo al detrás de cámaras a mientras el elenco de MI VIDA con Síndrome de Down sigue alcanzando las estrellas.

MI VIDA con Síndrome de Down es una serie con honestidad, nobleza, humor y corazón que acepta y celebra la diversidad. A&E anuncia su estreno en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra cada 21 de marzo ya que el número es significativo a la alteración que provoca el Síndrome de Down: la triplicación del vigésimo primer cromosoma (mes 3, día 21). La idea original fue propuesta por Stylianos E. Antonarakis, médico genetista en Suiza y adoptado por ART21, su grupo de pacientes.

#Episodios ‘Mi Vida…con Síndrome de Down’

GAME OF LOVE (EL JUEGO DEL AMOR)

Llegó el día del baile de la Asociación de Síndrome de Down: Steven no consigue una cita y Elena parece estar interesada. El problema es que ella se comprometió a asistir con John

VEGAS, BABY! (¡BIENVENIDO A LAS VEGAS!)

Sean parte hacia Las Vegas con dos grandes objetivos: ver a Justin Bieber y acudir a su primera cita a ciegas. John cumple 29 años y su mamá le da un año para ganar dinero con su música o tendrá que ponerse a trabajar. Megan decide ir a vivir a California y el síndrome de Down no la detendrá.

BREAKING AWAY (RUPTURA)

Megan, Rachel y Elena se dirigen a Trinidad con sus madres para asistir a una Conferencia Internacional sobre el Sindrome de Down. Allí la vida real interfiere de manera dramática en sus vidas. Sean finalmente comienza su viaje para ver a su idolo Justin Bieber.

RITES OF PASSAGE

Mientras asisten a una conferencia sobre síndrome de Down en Trinidad, un susto debido a la salud obliga a Megan a reevaluar su plan de mudarse a California sin su madre. Estimulada por su hermosa cita a ciegas, Sean desafía a sus padres y va en busca de un local de tatuajes. Un anillo de compromiso no puede impedir que Cristina se enamore de su instructor de baile.

BACHELOR PAD

Los padres revelan sus planes para que Steven y Sean sean compañeros de cuarto. Sean está convencido de que no quiere un compañero hasta que se da cuenta que no puede afrontar la casa de sus sueños por su cuenta. John prueba una nueva canción. Megan vuelve a Los Ángeles para una entrevista de trabajo en Best Buddies y hace planes para un futuro con sus amigos, independientemente de su madre.

GREAT EXPECTATIONS

Megan asegura un trabajo en Los Ángeles y, cuando Brendan no quiere hablar de matrimonio y bebés, su decisión de mudarse a LA se vuelve más fácil. En un almuerzo de despedida con su papá ella hace algunas preuguntas difíciles. Los celos de Cristina y su conducta controladora salen de control, causando preocupación en sus amigos. Rachel, Bea y Mariano tratan de intervenir.

REALITY CHECK

Megan celebra su traslado a LA con sus amigos pero descubre rápidamente que LA no es todo el glamour cuando tenés un trabajo. Rachel se entera que es pre-diabética y, a menos que haga cambios en su estilo de vida, no ve mucho brillo en su futuro. Steven y Sean realizan una fiesta de inauguración en su nuevo hogar. Las cosas empiezan a desentrañarse a medida en que las confusiones amorosas y los malenetendidos abundan.

ROUGH WATERS

A pesar de sus miedos, Rachel se una a sus amigos mientras se embarcan en un viaje de acampe épico a Kern River, donde White Water Rafting está en el menú. Mientras Cristina lucha para poder disfrutar del camping lejos de Angel, planea una romántica sorpresa para su regreso. Megan y Steven encuentran que tienen más en común de lo que pensaban.

DREAM COME TRUE

John viaja a Atlanta para tener la oportunidad de llevar su música al siguiente nivel. El día de Eserald Bay llega y es el momento de Cristina para demostrar. Brendan visita a Megan en LA, pero ella encuentra que sus sentimientos por él están cambiando.

OH, BABY!

Megan aprende lo difícil que es cuidar a un bebé y que no es nada parecido a como ella lo imaginó. Rachel encuentra el romance en el camino al fitness. Steven finalmente afronta sus sentimientos por Megan.

ESPECIAL: UNLIMITED!

En este especial de una hora, echamos divertido, sorprendente y conmovedor vistazo al detrás de escena mientras el elenco de MI VIDA…con Síndrome de Down sigue alcanzando las estrellas.

#Elenco ‘Mi Vida…con Síndrome de Down’

ELENA – “He estado pidiendo mucho perdón. Es como mi eslogan”

Elena lucha por encontrar su lugar en la vida y dentro del grupo. Después de una pelea con su madre que golpea fuertemente a sus amigos, Elena se ve obligada a asumir la responsabilidad de sus acciones y aprender formas alternativas para expresar sus sentimientos.

Elena es dinámica, obstinada, un poco impredecible y siempre se puede contar con ella para llevar energía al grupo. De madre japonesa, Hiromi, y padre australiano, Stephen, Elena nació en Japón y ha llevado esta influencia multi-cultural a lo largo de su vida. Ella disfruta practicando el tradicional japonés tambores Taiko y de cocinar. Elena ha tenido a menudo problemas con la aceptación de sí misma y su discapacidad. El sólo hecho de escuchar las palabras “síndrome de Down” evocan en ella una reacción visceral. Sus conflictos personales inspiran al resto del grupo a examinar su propia imagen e idea de lo que significa ser un adulto con síndrome de Down.

MEGAN – “Mi meta es inspirar a las personas con mi trabajo”

La línea de ropa de Megan, “Megology”, explotó con pedidos y ella está trabajando duro, junto a su mamá, para mantener su negocio exitoso. Actualmente viviendo en Colorado, está decidida a regresar a Los Ángeles sola, pero su lucha por la independencia causa conflicto con su aliado más cercano: su madre.

Megan es una mujer con una misión. Impulsiva y ambiciosa, ella tiene el mandato autoimpuesto de “salvar vidas”. Megan generó ruido y ganó difusión después de la creación de un video titulado, “No me límites” y ahora habla en eventos en todo el país, extendiendo su mensaje de inclusión y de inspiración. Ella ciertamente no se limita, asiste a la Universidad de Colorado, Colorado Springs y maneja una compañía de ropa teñida con tinte llamada “Meology”. Su madre, Kris, es conocida como su “creadora de sueños” y juntas son una pareja inseparable. Este verano representa una prueba para el sueño de Megan de toda su vida: vivir en Hollywood

STEVEN – “Siento que soy como el Matt Damon del grupo”

Steven espera encontrar una novia en un futuro cercano, pero lucha con la idea de salir con otra persona con una discapacidad. Espera que, dado a que su nuevo compañero de cuarto Sean tiene mucha experiencia en citas, pueda recoger algunos consejos útiles de su amigo “imán de chicas”.

Steven es perceptivo y perspicaz, a menudo la voz pensante del grupo que es capaz de

articular exactamente lo que todos necesitan escuchar. Es un gran aficionado de las películas

con un conocimiento enciclopédico sobre los ganadores a mejores películas. Único en el grupo, Steven tiene un particular tipo de síndrome de Down conocida como síndrome de Down mosaico, que significa que no todas las células de su cuerpo tienen el cromosoma extra. Como tal, él no posee todas las mismas características de una persona que tiene síndrome de Down. A medida que creció, Steven sintió a menudo como si estuviera en algún lugar “en el medio” y se esfuerza por encajar.

SEAN – “Soy un gran hombre de mujeres. Amo a las mujeres”

Sean da un gran salto hacia la independencia cuando él y su compañero Steven se mudan a su propio apartamento. Sean afirma que ya no es un hombre de damas y quiere una novia, así que después de unas citas a ciegas le da a una mujer afortunada un anillo de promesas, con esperanza de poner fin a su tendencia hacia los enredos románticos.

Sean se autoproclama como el “hombre de las mujeres”. Pero debajo de este singular enfoque sobre sí mismo nace un atleta muy talentoso y un muy buen amigo. Sean es el foco de tres libros escritos por su madre, Sandra, que detallan el viaje de Sean a través del sistema escolar y más allá. Junto con su padre Rick, los papás de Sean se dedican a ayudarlo a lograr todas sus metas. Con sus padres trasladándose a un nuevo hogar, Sean se esfuerza por obtener una mayor independencia y poder vivir algún día por su cuenta.

RACHEL – “No me tengan miedo, yo no muerdo”.

Rachel sigue disfrutando de su trabajo para una compañía de seguros, pero está más ansiosa de ser la “mejor persona” en la próxima boda de su hermano. Ella está abierta a nuevas experiencias, pero después de una reveladora visita con su médico, Rachel se ve obligada a tomar medidas y comenzar a adoptar un estilo de vida más saludable.

La sonrisa de Rachel es contagiosa. Una gran amiga para todos en el grupo, ella sobresalta en cualquier ambiente en el que está, especialmente en la oficina de la compañía de seguros en la que trabaja. Rachel será la Dama de Honor de su hermano menor Jonathan en su pronta boda, aunque expresa un poco sus celos porque él se casa antes que ella. Un poco loca por los chicos, ella se cuenta como una de las mayores fans de Adam Lambert. Rachel está apresurada por tener algún romance y tener una seria relación amorosa.

CRISTINA – “Lo que quiero es comprar una casa con mi novio”.

Cristina y su prometido Angel continúan esperando su boda, pero todavía deben dominar muchas herramientas en la vida antes de que estén listos para vivir por su cuenta. Su relación se pone a prueba cuando Cristina comienza a tomar clases de baile de salón y pasar tiempo lejos de Ángel.

Cristina es una romántica. Sus casi seis años de relación con su novio, Angel, es algo así como una maravilla entre el grupo. Su familia muy unida es oriunda de España, y a Cristina le encanta aprender el idioma y cocinar comidas tradicionales españolas. Ella lleva completamente el rol de hermana mayor de sus dos hermanos menores, siempre burlándolos acerca de las citas y el trabajo. Cristina siempre sorprende a sus padres con su madurez y compasión y es la primera en ayudar a alguien que lo necesite. Ella espera llevar su relación con Angel a un siguiente nivel y vivir una vida independiente con él.

JOHN – “Estoy acá. Estoy vivo. Soy humano. Tenemos que permanecer juntos y cada uno ser la persona que es, porque todos somos seres humanos”.

Mientras que John continúa con su carrera musical, sus padres le dicen que el reloj se está agotando en cuánto tiempo más lo apoyarán financieramente. Esto motiva a John a trabajar más duro que nunca para lograr sus sueños antes de tener que mirar en otras opciones de carrera.

John es un artista, de pies a cabeza, siempre expresándose mediante la música, la escritura y la danza. Él es un adepto particular al rap que trabaja expeditivamente y dedicadamente en su disco de debut “JT: The Project”. John es siempre una voz de la razón en el grupo y siempre añade un clima de fiesta a cualquier situación. Empuñada por su madre, Joyce, su numerosa familia lo apoya en todas sus esfuerzos creativos. John busca llevar su música a un siguiente nivel.