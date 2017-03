Banca Comunitaria Banesco, ha mejorado la calidad de vida de sus clientes

A juicio de los entrevistados, gracias a los préstamos recibidos, sus negocios han crecido debido a la posibilidad de invertir en materia prima, en resolver las necesidades de su empresa o en mejorar la calidad de vida de su familia.

Los clientes de Banca Comunitaria Banesco consideran que el apoyo financiero recibido por la entidad bancaria ha significado una mejora importante en su calidad de vida familiar y en el desarrollo de sus negocios. Así opinó 93% de los clientes consultados en un estudio cualitativo realizado por Banesco.

Banca Comunitaria es el brazo de bancarización de Banesco; en 2016 cumplió 10 años de funcionamiento y actualmente atiende más de 8.000 barrios o zonas populares en todo el país.

El estudio cualitativo tomó en consideración a clientes con al menos un crédito otorgado por Banesco a través de su Banca Comunitaria, 65% de la muestra son mujeres. La mayoría de los encuestados tienen menos de 10 años vinculados a la entidad financiera: 42% de 0 a 5 años, y otro 23% de 6 a 10 años.

Otro de los elementos que arrojó la investigación es que apenas 1% declara no tener estudios; mientras que 52% de los clientes realizaron la primaria; 23% culminaron el bachillerato; 14% son TSU; 9% tienen estudios universitarios, y 1% ha hecho postgrado.

En cuanto al impacto que ha generado el apoyo financiero recibido por la Banca Comunitaria, 93% de los participantes expresa que ha tenido mucho o mediano impacto positivo. A juicio de los entrevistados, ese efecto se ha reflejado en mejorar la calidad de vida de su familia, en el crecimiento de sus negocios, en la posibilidad de invertir en materia prima y en resolver las necesidades de su empresa, entre otros.

Al solicitar su opinión sobre Banca Comunitaria, 61% de los clientes considera que es una institución que brinda apoyo económico y ayuda a surgir a los microempresarios.

Entre los comentarios recogidos destacan: “Me ha servido de apoyo cuando otros bancos me han negado créditos, lo que ha hecho que crezca como empresaria”; “empecé con una bodega, luego una charcutería y actualmente tengo una carnicería donde puedo vender víveres y muchas cosas surtidas, he crecido mucho”; y “porque he podido aprender en mi negocio y es de ayuda para poder sustentar mi núcleo familiar”.

Otra influencia positiva de la vinculación con Banca Comunitaria Banesco es que los clientes manifiestan que han podido mejorar la gestión de su negocio implementando nuevas prácticas comerciales, tales como guardar las facturas, registrar las ventas diarias y pagarse un salario personal.

En cuanto a su calidad de vida, 38% de los microempresarios realizó mejoras a su vivienda, como remodelación o ampliación del espacio, compra de electrodomésticos y mejoras eléctricas o de plomería, entre otros. Además dos de cada 10 clientes han podido adquirir servicios en el hogar (TV por cable, Internet, agua potable) después de recibir el apoyo de la Banca Comunitaria.

En lo educativo, 4 de cada 10 clientes indican que personalmente o sus familiares han accedido a la educación formal desde que son clientes de Banca Comunitaria. Mientras que 25% de los microempresarios ha podido invertir en necesidades de salud; se observa que éstos incluyen a sus familiares y tienen diferentes pólizas.

Por último, los clientes afirman que sus negocios tienen un impacto significativo en las comunidades en donde se encuentran, mayormente brindando productos y servicios de calidad y, en menor medida, generando fuentes de empleo y haciendo responsabilidad social.

Ficha técnica

Tipo de estudio: Estudio cualitativo a través de encuestas telefónicas.

Población: Clientes de Banca Comunitaria Banesco con un crédito otorgado por primera vez o por recrédito en los últimos doce meses.

Muestra: 314 casos.

